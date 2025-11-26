Με απόφαση του ΥΕΘΑ Ν. Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 26/11/2025 έως και 28/11/2025) για τον θάνατο του ΕΠΟΠ Στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

«Το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πατέρας του 19χρονου πυροτεχνουργού που σκοτώθηκε ακαριαία όταν εξερράγη χειροβομβίδα σε στρατιωτική μονάδα της Ρόδου.

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαίδευσης στη ρίψη χειροβομβίδας, όταν ο 19χρονος οπλίτης υπέστη θανάσιμο τραυματισμό. Δίπλα του βρισκόταν και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Μετά την έκρηξη, σήμανε άμεσα συναγερμός και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του νεαρού οπλίτη, ενώ ο επιλοχίας εισήχθη στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 19χρονος ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Η αδελφή του, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, υπηρετεί στην Αστυνομία εκτός Κρήτης.

«Δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα»

Μιλώντας στο MEGA, ο πατέρας του άτυχου νέου περιέγραψε:

«Το παιδί δυστυχώς ‘έφυγε’. Ο γιος μου ήταν να κάνει μία άσκηση το πρωί και από ό,τι μου είπαν μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγαν να την δουν με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα».

Συνεχίζοντας, είπε:

«Χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήταν, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων».

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό στη Ρόδο

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος»