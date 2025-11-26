Κρητικός, με καταγωγή από το Τυμπάκι Ηρακλείου, ήταν ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης που σκοτώθηκε το πρωί σε δυστύχημα σε πεδίο βολής της Ρόδου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με ΜΜΕ της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Cretalive, o 19χρονος (στην ανακοίνωση του ΓΕΣ αναφέρεται ως Ρ.Γ.) ήταν γιος αξιωματικού του Λιμενικού, ενώ η μητέρα του εργάζεται στο ΚΕΠ. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το όνομά του ήταν Ραφαήλ, ενώ ο πατέρας του είπε πως είχαν μιλήσει λίγη ώρα πριν την άσκηση. To «Πατρίς» έγραψε πως η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτης.

Στην άσκηση τραυματίστηκε σοβαρά επίσης ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλογίας Μ.Β., πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΣ.