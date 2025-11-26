Έκρηξη σημειώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας: Υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό και για έναν σοβαρά τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας πάνω σε βολή χειροβομβίδας και τα δύο άτομα είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (πυροτεχνουργοί). Τα αίτια διερευνώνται.

Η «Ροδιακή» κάνει λόγο για έναν νεκρό 19χρονο και ακρωτηριασμό ενός ακόμα στρατιωτικού. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10 το πρωί στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», επρόκειτο για άσκηση του 6ου ΕΤΕΘ Ρόδου, ωστόσο οι δύο άνδρες ήταν πυροτεχνουργοί από άλλη μονάδα.