Περισσότερα είναι τα πρόσωπα που φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον 54χρονο σμήναρχο και τον Κινέζο σύνδεσμο. Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας κατηγορείται ότι διέρρεε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα, κρατείται στο Αεροδικείο και θα απολογηθεί την Τρίτη (10/2).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Κινέζος κατάσκοπος και ο σμήναρχος συναντήθηκαν στην Αθήνα, με τις αρχές να εξετάζουν εάν στην συγκεκριμένη συνάντηση, το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων έδωσε στον «σύνδεσμό» του απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας εμφανίζεται συνεργάσιμος με τις αρχές, παρέχοντας σημαντικές λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, την διοχέτευση μυστικών εγγράφων, αλλά και για το πρόσωπο «κλειδί» που φαίνεται να λάμβανε όλες αυτές τις απόρρητες πληροφορίες για λογαριασμό της Κίνας.

Συνάντηση σμήναρχου – κατασκόπου σε Αθήνα και Πεκίνο

Ο σμήναρχος φαίνεται να έχει περιγράψει τον σύνδεσμό του ως άνδρα ηλικίας περίπου 40 – 45 ετών, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταθέσεις του, ο Κινέζος κατάσκοπος ταξίδεψε στην Αθήνα περίπου ένα χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν λεπτομέρειες για την αποστολή που του είχε ανατεθεί.

Στην συγκεκριμένη συνάντηση, ο αξιωματικός φέρεται να παρέλαβε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο, με το οποίο επικοινωνούσαν οι δύο άνδρες και ο 54χρονος μετέφερε στο Πεκίνο απόρρητα στρατιωτικά στοιχεία. Η κρυπτογραφημένη συσκευή εντοπίστηκε στην κατοχή του στρατιωτικού κατά την σύλληψή του.

Την ίδια στιγμή, ο 54χρονος φαίνεται πως είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, επικαλούμενος την συμμετοχή του σε σεμινάρια. Παρόλα αυτά, φέρεται να μην είχε ενημερώσει την υπηρεσία του, όπως προβλεπόταν να κάνει λόγω της ιδιότητάς του ως ενενεργεία αξιωματικού.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο, ο 54χρονος φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον σύνδεσμό του, ο οποίος του συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Μέσω σταδιακής προσέγγισης, ο Κινέζος κατάσκοπος κέρδισε την εμπιστοσύνη του Έλληνα αξιωματικού και άρχισε να του ζητά την παροχή απόρρητων εγγράφων υψίστης εθνικής σημασίας.

Αμοιβή χιλιάδων ευρώ

Σε μία από τις συναντήσεις τους στο Πεκίνο, ο Κινέζος κατάσκοπος έδωσε στον Έλληνα σμήναρχο το τηλέφωνο «σκιά» με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα εμβάσματα (σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα) ήταν μηνιαία και τριμηνιαία και ανέρχονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και στοιχεία που φέρονται να δείχνουν ότι ο 54χρονος είχε λάβει πληρωμές σε κρυπτονομίσματα από τον ίδιο σύνδεσμο. Οι συναλλαγές αυτές ερευνώνται προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή των χρημάτων και η σύνδεσή τους με τη διαρροή των απόρρητων πληροφοριών.

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι αξιωματικοί που διατηρούν στενές επαφές με την Κίνα. Για τους συγκεκριμένους ανθρώπου γίνονται έρευνες σχετικές με το εάν είχαν στρατολογηθεί είτε από τον 54χρονο σμήναρχο είτε απευθείας από τον Κινέζο σύνδεσμο του Έλληνα αξιωματικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο στρατιωτικός, με ειδίκευση στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών, ήταν υπό παρακολούθηση εδώ και καιρό και είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών, για αποστολή με διαβαθμισμένο τρόπο.

Οι διαδικασίες για τη σύλληψή του επιταχύνθηκαν λόγω υποψιών για διαρροή εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ επίσης φέρεται να προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα. Ο στρατιωτικός έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σμήναρχος ήταν πρόσωπο υπεράνω υποψίας με πλούσιο βιογραφικό, εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες και τις υψηλές τεχνολογίες. Το ξεκλείδωμα του κινητού του τηλεφώνου αποκάλυψε τις πληροφορίες που ζητούσαν οι αρχές και τον ανάγκασαν να ομολογήσει.

