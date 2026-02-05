ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ- ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ

Στοιχεία για ΝΑΤΟϊκές δραστηριότητες/σχέδια και κινήσεις αεροσκαφών και άλλων δυνάμεων εμφανίζεται να συγκέντρωνε ο στρατιωτικός- ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, διοικητής σε μονάδα στην Αττική- ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης κατασκοπείας που έγινε γνωστή την Πέμπτη, κατόπιν ανακοίνωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με τις έρευνες στην παρούσα φάση να εμφανίζονται να επικεντρώνονται στο αν είχαν στρατολογηθεί και άλλα στελέχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατιωτικός, με ειδίκευση στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών, ήταν υπό παρακολούθηση εδώ και καιρό και είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών, για αποστολή με διαβαθμισμένο τρόπο. Προορισμός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ήταν μεγάλη χώρα εκτός ΝΑΤΟ (ειδικότερα, υποδεικνύεται η Κίνα).

Με την υπόθεση ασχολείται το Αεροδικείο Αθηνών, και αφορά στα άρθρα 143 και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Οι διαδικασίες για τη σύλληψή του επιταχύνθηκαν λόγω υποψιών για διαρροή εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ επίσης, όπως προαναφέρθηκε, φέρεται να προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα. Σημειώνεται πως στην όλη υπόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει «διάσταση» που να σχετίζεται με την Τουρκία (δεδομένου ότι η γειτονική χώρα είναι η ίδια μέλος του ΝΑΤΟ και οι επίμαχες πληροφορίες εμφανίζονται να εστιάζουν σε δραστηριότητες της Συμμαχίας).

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».