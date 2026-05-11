«Τίγρεις» από όλη τη Συμμαχία συναντήθηκαν στον Άραξο για την άσκηση Tiger Meet: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης άσκησης, συναντιούνται μοίρες του ΝΑΤΟ με χαρακτηριστικό κλήσης το «Τίγρης»- και φέτος, στη ΝΑΤΟ Tiger Meet 2026, «οικοδεσπότης» ήταν η 335 Μοίρα, οι «Τίγρεις του Αιγαίου».

Η πολυεθνική αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας άρχισε στις 4 Μαΐου και διεξάγεται ως τις 14 του μήνα, με τη DV Day να λαμβάνει χώρα τη Δευτέρα. Κεντρική της φιλοσοφία είναι το «εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις», παρέχοντας υψηλής ποιότητας επιχειρησιακή εκπαίδευση. Στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, πραγματοποιώντας αποστολές σύνθετων επιχειρήσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποστολών του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου, όπως αμυντικές/ επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον αεροπορικής ισχύος, αποστολές αεροπορικής απομόνωσης, δυναμικής στοχοποίησης, στοχοποίησης χρονικά ευαίσθητων στόχων, επιχειρήσεις καταστολής – καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας, επιχειρήσεις αεροπορικών δυνάμεων επ’ ωφελείας χερσαίων – θαλάσσιων επιχειρήσεων, καθώς και αποστολές παρεμβολών.

Advertisement

Advertisement

Η άσκηση γίνεται σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αεροπορικών δυνάμεων από τη χώρα μας καθώς και από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία. Επίσης, συμμετέχουν η Αυστρία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Ολλανδία με παρατηρητές, καθώς και δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο της άσκησης, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση και ρεαλιστικό «battle rhythm», ενώ, αναφερόμενος στο κοινό χαρακτηριστικό των μοιρών της άσκησης, της «ΝΑΤΟ Tiger Association», είπε πως «όπως ο τίγρης, είμαστε σε επαγρύπνηση, μα αντίθετα με τον τίγρη, δεν είμαστε μόνοι».

Στον δικό του χαιρετισμό ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, τόνισε ότι η άσκηση ενισχύει τη συνοχή και την ισχύ αποτροπής, ενώ, απευθυνόμενος στους συμμάχους, είπε ότι «θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα». Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που η άσκηση γίνεται στη χώρα μας (η προηγούμενη ήταν το 2022).

Πολωνός πιλότος, με την κωδική ονομασία (callsign) «Ramrod», σχολίασε ιδιαίτερα θετικά το επίπεδο της άσκησης, σημειώνοντας ότι λαμβάνει υπόψιν χαρακτηριστικά των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων, όπως η μεγάλη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων στο θέατρο επιχειρήσεων, ενώ Ισπανίδα υποσμηναγός, πιλότος F/A-18, ερωτηθείσα για το αν θεωρεί πως τα μη επανδρωμένα θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τα επανδρωμένα αεροσκάφη και τους χειριστές της, σχολίασε χαρακτηριστικά «όχι σήμερα» – αν και ουδείς μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει τις επόμενες δεκαετίες.

HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece HuffPost Greece

Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία Πολεμική Αεροπορία

Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi Eurokinissi