ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ- ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας στην Κίνα φέρεται να έστελνε, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost Greece, ο στρατιωτικός που συνελήφθη την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αττική και έστελνε με διαβαθμισμένο τρόπο απόρρητες πληροφορίες τόσο σχετικά με τις ελληνικές δυνάμεις όσο και για μονάδες του ΝΑΤΟ. Ήταν υπό παρακολούθηση εδώ και καιρό και είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

Η υπόθεση αφορά στα άρθρα 143 και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα: Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, το πρωί της Πέμπτης οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές συνέλαβαν στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων εντός στρατιωτικού χώρου σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου, «κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Η υπόθεση αξιολογείται και αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις αρμόδιες αρχές.

Το άρθρο 143 αφορά στη μετάδοση στρατιωτικών μυστικών- πληροφοριών: Ως μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας θεωρούνται οι αναφερόμενες:

α) Στην κατάσταση γενικά του στρατού και του πολεμικού υλικού, στα έργα οχύρωσης, στα κρυπτογραφικά μέσα συνεννόησης, στο δίκτυο των στρατιωτικών συγκοινωνιών, στις θέσεις του στρατού, στους τόπους ανεφοδιασμού και στην κατάσταση των προμηθειών σε όπλα, πολεμοφόδια, καύσιμα, τρόφιμα ή χρήματα.

β) Στο σχέδιο οργάνωσης ή σύνθεσης του στρατού, στο σχέδιο και τα προπαρασκευαστικά μέτρα επιστράτευσης ή κινητοποίησης του στρατού και στα σχέδια στρατιωτικής επιχείρησης.

γ) Σε στρατιωτικές μετακινήσεις ή μεταφορές που εκτελούνται ή σχεδιάζονται.

δ) Στην κατάσταση της υγείας ή του φρονήματος και πειθαρχίας του στρατού ή στον αριθμό των τραυματιών, νεκρών ή αιχμαλώτων.

ε) Σε κάθε αντικείμενο που χαρακτηρίστηκε νομίμως ως απόρρητο

Όσον αφορά στο άρθρο 144, αντίστοιχα: Βάσει αυτού, στρατιωτικός και όποιος ανήκει στην υπηρεσία του στρατού, που παράνομα και με πρόθεση παραδίδει ή ανακοινώνει σε άλλον ή αφήνει με οποιονδήποτε τρόπο να περιέλθουν στην κατοχή ή στη γνώση άλλου μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας, τιμωρείται με κάθειρξη.

Σημειώνεται πως αν πρόκειται για πληροφορίες μικρής σημασίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.

Αν οι εν λόγω πράξεις έγιναν από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν οι μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας ή τα αντικείμενα που τις περιέχουν είναι εμπιστευμένα ή προσιτά σε αυτόν λόγω της υπηρεσίας του ή μετά από εντολή της αρχής και με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν ανακοινώθηκαν ή παραδόθηκαν σε ξένο κράτος ή σε κατάσκοπό του. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ο υπαίτιος τιμωρείται, κατά τις παραπάνω διατάξεις και αν το έγκλημα τελέσθηκε μετά την έξοδό του από την υπηρεσία, εφόσον οι μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας (ή τα αντικείμενα) είχαν περιέλθει σε κατοχή ή γνώση του λόγω της υπηρεσίας του

Αν ο αποδέκτης των μυστικών ήταν κατάσκοπος, μπορεί ο υπαίτιος να απαλλαγεί από την ποινή, εφόσον ανήγγειλε την πράξη στις αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί έγκαιρα ο κατάσκοπος ή να προληφθεί ο κίνδυνος.

Η απόπειρα και η προσφορά για την τέλεση των πράξεων αυτών τιμωρούνται με την ποινή του τετελεσμένου εγκλήματος.

