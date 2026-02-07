Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 54χρονου στρατιωτικού, ο οποίος φέρεται να είχε συνάντηση και στην Αθήνα με τον Κινέζο «σύνδεσμο», μετά από συνέδριο που παρακολούθησε ο φερόμενος κατάσκοπος σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κινέζος κατάσκοπος και ο σμήναρχος συναντήθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα, με τις αρχές να εξετάζουν εάν στην συγκεκριμένη συνάντηση το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων έδωσε στον «σύνδεσμό» του απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Το 2024, ο σμήναρχος είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο για σεμινάριο ξένων γλωσσών. Εκεί συνάντησε τον Κινέζο πράκτορα (που είναι 40 με 45 ετών), ο οποίος εμφανίστηκε στον 54χρονο σμήναρχο ως επιχειρηματίας και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητά απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Σε μία από τις συναντήσεις τους στο Πεκίνο, ο Κινέζος κατάσκοπος έδωσε στον Έλληνα σμήναρχο το τηλέφωνο «σκιά» με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα εμβάσματα (σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα) ήταν μηνιαία και τριμηνιαία και ανέρχονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο στρατιωτικός, με ειδίκευση στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών, ήταν υπό παρακολούθηση εδώ και καιρό και είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών, για αποστολή με διαβαθμισμένο τρόπο. Προορισμός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ήταν μεγάλη χώρα εκτός ΝΑΤΟ (ειδικότερα, υποδεικνύεται η Κίνα).

Οι διαδικασίες για τη σύλληψή του επιταχύνθηκαν λόγω υποψιών για διαρροή εξαιρετικά ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ επίσης φέρεται να προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα. Ο στρατιωτικός έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο σμήναρχος ήταν πρόσωπο υπεράνω υποψίας με πλούσιο βιογραφικό, εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες και τις υψηλές τεχνολογίες. Το ξεκλείδωμα του κινητού του τηλεφώνου αποκάλυψε τις πληροφορίες που ζητούσαν οι αρχές και τον ανάγκασαν να ομολογήσει.