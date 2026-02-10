Στο Αεροδικείο Αθηνών οδηγήθηκε εκ νέου το πρωί της Τρίτης (10/2) ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατακοσπεία υπέρ της Κίνας, προκειμένου να απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

Ο αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (6/2), είχε απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία του θα επαναλάβει όσα είπε προανακριτικά, όταν και αποδέχτηκε την ενοχή του για την κατασκοπεία και κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμό του.

Σύμφωνα με την κατάθεση του σμηνάρχου, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», αν και οι επιτελείς της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για ένα επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Οι ποινές που αντιμετωπίζει επισύρουν κάθειρξη από 6 μήνες έως και ισόβια, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 298 του νέου ποινικού κώδικα μπορεί ακόμα και να του αφαιρεθεί και η ελληνική ιθαγένεια.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη ο αξιωματικός τέθηκε σε 18μηνη διαθεσιμότητα, όσο δηλαδή μπορεί να διαρκέσει η προφυλάκιση του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα. Οι Αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε και προσέγγισε τον σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

