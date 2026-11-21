Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για κοτόπουλο με μανέστρα στην κατσαρόλα περιλαμβάνει τη χρήση φρέσκων μυρωδικών, ντοματινιών και φέτας για την παρασκευή ενός ολοκληρωμένου γεύματος τεσσάρων μερίδων.

Το φαγητό μαγειρεύεται σιγά για τριάντα πέντε λεπτά και στη συνέχεια ξεκουράζεται πριν από το σερβίρισμα με την προσθήκη επιπλέον τυριού και ελαιόλαδου.

Για το επιδόρπιο προτείνεται η παρασκευή του Gâteau suprême, ενός γλυκού με βάση από μπισκότα σαβαγιάρ βουτηγμένα σε γάλα και κονιάκ.

Η σύνθεση του γλυκού ολοκληρώνεται με στρώσεις σοκολατένιας βουτυρόκρεμας και πασπάλισμα από καβουρδισμένα αμύγδαλα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα σε σχήμα πυραμίδας για δέκα άτομα.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε κοτόπουλο με μανέστρα στην κατσαρόλα, με φέτα και μυρωδικά.

Θα προσθέσουμε πελτέ ντομάτας, ντοματίνια και κλωνάρια θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο, όλα φρέσκα.

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Για επιδόρπιο, μια παλιά συνταγή από τη Σύρο. Gâteau suprême. Γλυκό με σοκολάτα και σαβαγιάρ.

Καλή όρεξη.

Κοτόπουλο με μανέστρα στην κατσαρόλα, με φέτα και μυρωδικά

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 40′

Υλικά

1 κιλό φιλέτα από στήθος κοτόπουλου, σε μέτρια κομμάτια

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800 ml νερό ή ζωμός λαχανικών, αν έχουμε

30 γρ. πελτές ντομάτας

150 γρ. ντοματίνια της αρεσκείας μας

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2 κλωνάρια θυμάρι, 2 κλωνάρια ρίγανη, 1 κλωνάρι δεντρολίβανο, όλα φρέσκα

200 γρ. φέτα μαλακή, θρυμματισμένη

300 γρ. κριθαράκι μέτριο

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50-60 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε ζεσταίνοντας σε ευρύχωρη κατσαρόλα τον ζωμό (ή το νερό) σε δυνατή φωτιά, μέχρι να πάρει βράση.

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Προσθέτουμε τον πελτέ και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα για να διαλυθεί. Προσθέτουμε τα ντοματίνια, το κοτόπουλο και τα κλωνάρια μυρωδικών, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τη μισή φέτα και το κριθαράκι και χαμηλώνουμε τη φωτιά στην πιο χαμηλή ένταση, ώστε το υγρό ίσα που να ανακινείται.

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Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι της και σιγομαγειρεύουμε για 35′, ανακατεύοντας τακτικά με την ξύλινη κουτάλα, για να μην «πιάσει» το κριθαράκι στον πάτο της κατσαρόλας.

Μόλις το ζυμαρικό μαλακώσει και μελώσει, έχοντας απορροφήσει τα περισσότερα υγρά του φαγητού, αποσύρουμε από τη φωτιά, αφαιρούμε το καπάκι και σκεπάζουμε το σκεύος με μια καθαρή πετσέτα.

Αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί για 10′ και ρίχνουμε την υπόλοιπη φέτα και το ελαιόλαδο.

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Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #210» σε συνταγή Βασίλειου Μπαρμπαρούση.

Gâteau suprême

Μερίδες: 10

Προετοιμασία: 1 ώρα

Υλικά

για τη βάση

320 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

90 ml κονιάκ

50-100 μπισκότα σαβαγιάρ

για τη βουτυρόκρεμα

320 γρ. βούτυρο αγελαδινό, σε κυβάκια, μαλακωμένα σε θερμοκρασία δωματίου

10 κρόκοι από φρέσκα αυγά ημέρας

10 κ.σ. ζάχαρη άχνη

100 γρ. σοκολάτα υγείας, τεμαχισμένη, λιωμένη σε μπεν μαρί ή στα μικροκύματα, αλλά όχι καυτή

50 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

για το στόλισμα

120 γρ. αμύγδαλα, καβουρδισμένα στους 170°C για 6′-7′, σπασμένα

Εκτέλεση

για τη βουτυρόκρεμα

Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε με το φτερό το βούτυρο για μερικά λεπτά, μέχρι να αφρατέψει.

Προσθέτουμε τους κρόκους αυγών έναν έναν, χτυπώντας καλά μετά από κάθε προσθήκη, ώστε να ενσωματώνεται καλά κάθε κρόκος προτού ρίξουμε τον επόμενο. Προσθέτουμε και την άχνη, κουταλιά κουταλιά, χτυπώντας και πάλι καλά μετά από κάθε προσθήκη.

Χτυπώντας ασταμάτητα, προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα μέχρι να ενσωματωθεί και, τέλος, ρίχνουμε το γάλα και χτυπάμε για λίγο ακόμη, μέχρι να έχουμε μια εντελώς λεία βουτυρόκρεμα με γυαλιστερή όψη.

Τη βάζουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με φαρδιά μύτη, απλή ή αστέρι, και αφήνουμε κατά μέρος.

για τη βάση και τη συναρμολόγηση

Σε βαθύ μπολ ανακατεύουμε το γάλα με το κονιάκ.

Βουτάμε εκεί τα μπισκότα σαβαγιάρ ένα ένα και στρώνουμε μερικά περιμετρικά σε ένα ταψάκι με διάμετρο 28 εκ. φτιάχνοντας ένα στεφάνι. Γεμίζουμε το στεφάνι με σαβαγιάρ, μουσκεμένα και αυτά με τον ίδιο τρόπο, ώστε να σχηματιστεί μια βάση. Αν χρειαστεί, σπάμε μερικά για να χωρέσουν ακριβώς, χωρίς να μείνουν κενά.

Απλώνουμε πάνω στα μπισκότα μια παχιά στρώση βουτυρόκρεμας.

Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με εναλλάξ στρώσεις μουσκεμένων μπισκότων και κρέμας, στήνοντας τα μπισκότα κάθε φορά σε ολοένα και πιο μικρό στρώμα, ώστε να σχηματιστεί ένα είδος πυραμίδας.

Τελειώνουμε με κρέμα στην κορυφή.

Πασπαλίζουμε το γλυκό παντού με τα καβουρδισμένα αμύγδαλα και σερβίρουμε αμέσως.

Tip

Στο ψυγείο διατηρείται μόνο για λίγες ώρες, αλλά πριν από το σερβίρισμα θα πρέπει να μείνει αρκετά λεπτά εκτός, για να μαλακώσει ξανά η κρέμα.

Αναδημσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #243» σε συνταγή Χριστίνας Λιγοψυχάκη.