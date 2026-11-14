Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για μοσχαράκι με μπίρα και λιαστές ντομάτες απαιτεί σοτάρισμα του κρέατος με μπαχαρικά και αργό μαγείρεμα για περίπου μία ώρα.

Το φαγητό συνοδεύεται ιδανικά από πουρέ πατάτας, ρύζι ή πατάτες τηγανητές για ένα πλήρες γεύμα.

Για το επιδόρπιο προτείνεται κανταΐφι με κρέμα βανίλιας, το οποίο παρασκευάζεται με ψημένο φύλλο και κρέμα κατσαρόλας που απαιτεί χρόνο αναμονής.

Οι συνταγές αποτελούν αναδημοσιεύσεις από εκδόσεις του Γαστρονόμου και υπογράφονται από τη Νίκη Χρυσανθίδου και τον Στέλιο Παρλιάρο.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μοσχαράκι με μπίρα και λιαστές ντομάτες.

Θα προσθέσουμε κρεμμύδι ξερό σε λεπτές φέτες, κόλιανδρο τριμμένο και κύμινο. Συνοδεύουμε με πουρέ πατάτας, ρύζι ή πατάτες τηγανητές.

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Για γλυκό, κανταΐφι με κρέμα κατσαρόλας.

Καλή όρεξη.

Μοσχαράκι με μπίρα και λιαστές ντομάτες

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 1 ώρα

Υλικά

1 κιλό μοσχάρι από ελιά, κομμένο σε κύβους 3-4 εκ.

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περίπου 60-100 γρ. αλεύρι (για αλεύρωμα)

1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό, σε λεπτές φέτες

15 ντομάτες λιαστές, διατηρημένες σε ελαιόλαδο και καλά στραγγισμένες

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1 κ.σ. κόλιανδρο ξερό, τριμμένος

1 κ.γ. κύμινο, σε σκόνη

330 ml μαύρη μπίρα

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100 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά αλευρώνουμε και αλατοπιπερώνουμε καλά το μοσχάρι.

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Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το μοσχάρι μαζί με τον κόλιανδρο και το κύμινο για 3′-4′, μέχρι να ροδίσει καλά.

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Ρίχνουμε το κρεμμύδι και τις λιαστές ντομάτες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 2′-3′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Περιχύνουμε με την μπίρα, ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για 50′-55′, μέχρι να μαλακώσει καλά το μοσχάρι και να δέσει η σάλτσα.

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Συνοδεύουμε με πουρέ πατάτας, ρύζι ή πατάτες τηγανητές.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #185» σε συνταγή Νίκης Χρυσανθίδου.

Κανταΐφι με κρέμα κατσαρόλας

Μερίδες: 12

Προετοιμασία: 30′

Ψήσιμο: 30′

Αναμονή: 1 ώρα και 30′

Υλικά

για το κανταϊφι

300 γρ. φύλλο κανταΐφι

180 γρ. βούτυρο λιωμένο

για την κρέμα βανίλιας

500 γρ. φρέσκο γάλα, πλήρες

500 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

80 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

60 γρ. κορν φλάουρ

1 λοβός βανίλιας ή 1 κάψουλα βανιλίνη

Εκτέλεση

για το κανταΐφι

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170° C. Βάζουμε το κανταΐφι σε ένα μικρό ορθογώνιο ταψί διαστάσεων 23×28 εκ. και το «ανοίγουμε» με τα χέρια μας προσπαθώντας να ξεχωρίσουμε τις ίνες του και να το κάνουμε πιο αφράτο.

Λιώνουμε το βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα (ή σε ένα μπρίκι), περιχύνουμε το κανταΐφι, συνεχίζουμε να το αφρατεύουμε για λίγο ακόμη με τα δάχτυλά μας και το απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του ταψιού.

Το ψήνουμε για περίπου 30′ μέχρι να ροδίσει. Το ξεφουρνίζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.

για την κρέμα βανίλιας

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα, την κρέμα γάλακτος και τη μισή ζάχαρη (40 γρ.) και ανακατεύουμε.

Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε το κορν φλάουρ με την υπόλοιπη ζάχαρη (40 γρ.) και 100 γρ. από το μείγμα της κατσαρόλας.

Με ένα μυτερό μαχαιράκι σχίζουμε κατά μήκος στη μέση το κλωναράκι βανίλιας και με τη λάμα του «ξύνουμε» το εσωτερικό του ώστε να πάρουμε τα αρωματικά σποράκια. Ρίχνουμε τα σποράκια και το κλωνάρι της βανίλιας στην κατσαρόλα και τη βάζουμε σε μέτρια φωτιά.

Αν χρησιμοποιήσουμε κάψουλα με βανιλίνη, αδειάζουμε τη σκόνη απευθείας στο γάλα. Μόλις το μείγμα πάρει βράση, ρίχνουμε το μείγμα του μπολ και ανακατεύουμε έντονα με έναν αυγοδάρτη ή με μια σπάτουλα σιλικόνης.

Μόλις η κρέμα βράσει και δέσει, αφαιρούμε το κλωνάρι της βανίλιας, αν έχουμε χρησιμοποιήσει, και την αδειάζουμε πάνω από το κανταΐφι που πρέπει να έχει κρυώσει.

«Κολλάμε» στην επιφάνεια της κρέμας ένα κομμάτι διαφανή μεμβράνη, για να μην ξεραθεί και σχηματιστεί κρούστα, και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει.

Σερβίρουμε σε τετράγωνα κομμάτια.

Αναδημοσίευση από το βιβλίο μαγειρικής του Γαστρονόμου «Κρέμες, γιαούρτι, τυρί» σε συνταγή Στέλιου Παρλιάρου.