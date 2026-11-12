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Μαγειρεύουμε σούπα με κόκκινο λάχανο και φασόλια για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε σέλερι και πράσο σε λεπτά φετάκια, καρότο τριμμένο, πατάτες σε κυβάκια, ντομάτα πελτέ, σκόρδο λιωμένο και πάπρικα γλυκιά.

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Σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα και φρυγανισμένο ψωμί.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 15′

Υλικά

1 μικρό κόκκινο λάχανο, ψιλοκομμένο

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1 πράσο (το λευκό και τρυφερό πράσινο μέρος), κομμένο σε λεπτά φετάκια

1 καρότο, τριμμένο

1 κλωνάρι σέλερι, κομμένο σε λεπτά φετάκια

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2 πατάτες μεσαίου μεγέθους, κομμένες σε κυβάκια

100 γρ. φασόλια χάντρες κατεψυγμένα (είναι τα τιγρέ φασόλια και τα βρίσκουμε συσκευασμένα στους καταψύκτες των σούπερ μάρκετ), ζεματισμένα

2 κοφτές κ.σ. πελτέ ντομάτα

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1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη

1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

100 ml ελαιόλαδο

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αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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για το σερβίρισμα

φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα και φρυγανισμένο ψωμί

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα λαχανικά, μέχρι να μαραθούν λίγο, για 7′ – 8′.

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Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε την πάπρικα, το σκόρδο, τον πελτέ διαλυμένο σε 1 λίτρο ζεστό νερό και τα φασόλια.

Βράζουμε τη σούπα σε μέτρια φωτιά για περίπου 1 ώρα ή μέχρι να βράσουν τα φασόλια. Ενδιάμεσα θα χρειαστεί να προσθέσουμε ζεστό νερό, περίπου 2 1⁄2 φλιτζ. τσαγιού (550 ml).

Σερβίρουμε στα πιάτα και πασπαλίζουμε με όση παρμεζάνα επιθυμούμε. Συνοδεύουμε με φρυγανισμένες φέτες ψωμιού.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #90» σε συνταγή Ντίνας Νικολάου.