Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την παρασκευή μοσχαριού μαγειρευτού με μανιτάρια και πατάτες, απαιτώντας συνολικά τριάντα λεπτά προετοιμασίας και ενενήντα λεπτά μαγειρέματος.

Το κρέας σοτάρεται αρχικά με κρεμμύδια, σκόρδο και δάφνη, ενώ στη συνέχεια σιγομαγειρεύεται με λευκό κρασί και νερό.

Τα μανιτάρια και οι πατάτες προστίθενται στο σκεύος μετά το αρχικό στάδιο του βρασμού για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.

Η γεύση ενισχύεται με ένα μείγμα από μουστάρδα, βαλσαμικό ξίδι, δεντρολίβανο και μαϊντανό που ενσωματώνεται στο φαγητό πριν από το σερβίρισμα.

Η συγκεκριμένη συνταγή αποδίδει τέσσερις μερίδες φαγητού και περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή διαχείριση των υλικών.

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Απολαμβάνουμε μοσχάρι μαγειρευτό με μανιτάρια και πατάτες μπλουμ για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερά κρεμμύδια σε λεπτές φέτες, σκόρδο και φύλλα μαϊντανού ψιλοκομμένα, μουστάρδα, λευκό κρασί και δεντρολίβανο ξερό κοπανισμένο.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 30′

Υλικά

1 κιλό μοσχάρι, κατά προτίμηση ελιά, σε κύβους περίπου 3 εκ.

2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε λεπτές φέτες

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2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

300 γρ. λευκά μανιτάρια, καλά σκουπισμένα με νοτισμένη πετσέτα, κομμένα στη μέση (τα μικρά τα αφήνουμε ολόκληρα)

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες, κομμένες κυδωνάτες

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1 κ.σ. ξίδι βαλσαμικό

1 κ.σ. μουστάρδα της αρεσκείας μας

180 ml λευκό, ξηρό κρασί

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2 φύλλα δάφνης

½ κ.σ. ξερό δεντρολίβανο, κοπανισμένο

τα φύλλα από ½ μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένα

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100 ml ελαιόλαδο

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αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά ζεσταίνουμε, σε μια φαρδιά κατσαρόλα, το μισό λάδι σε δυνατή φωτιά.

Σοτάρουμε το μοσχάρι για 4′ – 5′, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη δάφνη και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 3′ – 4′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 2′ – 3′ να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αλατοπιπερώνουμε.

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Ρίχνουμε τόσο νερό ώστε να καλύπτει το μοσχάρι και, μόλις αρχίσουν τα υγρά να κοχλάζουν, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 40′, μέχρι να μισομαλακώσει το μοσχάρι.

Παράλληλα, σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι σε πολύ δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε τα μανιτάρια για 4′ – 5′, μέχρι να ροδίσουν.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το μοσχάρι τα σοταρισμένα μανιτάρια με το λάδι τους, τις πατάτες, το δεντρολίβανο, τον μαϊντανό και αλατοπίπερο (προσέχουμε γιατί είχαμε αλατοπιπερώσει και το μοσχάρι).

Ελέγχουμε το νερό, που πρέπει να καλύπτει κατά τα 3/4 τα στερεά υλικά, και, αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό ακόμη.

Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 30′, μέχρι να μαλακώσουν καλά και το μοσχάρι και οι πατάτες.

Ρίχνουμε στο μούλτι ½ κ.σ. από το ζουμί του φαγητού μαζί με 3 – 4 μανιτάρια, τη μουστάρδα και το ξίδι και τα χτυπάμε για 1′ – 2′, μέχρι να σχηματιστεί ένα λείο μείγμα. Προσθέτουμε το μείγμα στο φαγητό, σείουμε την κατσα ρόλα ώστε να ενωθεί με τα υπόλοιπα υγρά και αποσύρουμε.

Αφαιρούμε τις δάφνες και σερβίρουμε.

Tip

Μπορούμε να μαγειρέψουμε και τα μανιτάρια και τις πατάτες μέσα στο ζουμί του κρέατος, μπορούμε και να βάλουμε μόνο μανιτάρια, μειώνοντας τα υγρά, για να μη γίνει νερουλό το φαγητό, και κάνουμε τηγανητές πατάτες ως συνοδευτικό.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #114» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.