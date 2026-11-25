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Μαγειρεύουμε κολοκύθα γιαχνί με ρεβύθια για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε καπνιστή πάπρικα, ξερό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, πελτέ ντομάτας, φρέσκο τζίντζερ και ντομάτες τριμμένες, μέλι, ξύσμα-χυμό λεμόνι και φύλλα μαϊντανό-δυόσμο ψιλοκομμένα.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 40′

Υλικά

800 γρ. ψίχα κολοκύθας, σε κυβάκια

300 γρ. βρασμένα ρεβύθια

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1 κ.σ. καπνιστή πάπρικα

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες

1 κ.γ. πελτέ ντομάτας

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3 εκ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

2 ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 κ.σ. μέλι

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χυμό και ξύσμα από ½ λεμόνι

τα φύλλα από 7-8 κλωνάρια μαϊντανό + 4 κλωνάρια δυόσμου, ψιλοκομμένα

80 ml ελαιόλαδο

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αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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Εκτέλεση

Αρχικά προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, στη λειτουργία του αέρα.

Στη συνέχεια, σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα ανακατεύουμε την κολοκύθα με 30 ml από το λάδι, την πάπρικα και αλατοπίπερο. Την απλώνουμε ομοιόμορφα και ψήνουμε για 25′-30′.

Παράλληλα, ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε φαρδιά κατσαρόλα και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι για 10′-12′, μέχρι να μαραθεί καλά. Ρίχνουμε τον πελτέ και το τζίντζερ και τα τσιγαρίζουμε για 1′. Ρίχνουμε τις ντομάτες, το αλατοπίπερο και σιγοβράζουμε για περίπου 10′. Προσθέτουμε τα στραγγισμένα ρεβύθια και μαγειρεύουμε για άλλα 8′-10′, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

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Ρίχνουμε 150 ml νερό προσθέτουμε και την ψημένη κολοκύθα και ανακατεύουμε πολύ απαλά. Μαγειρεύουμε για άλλα 2′-3′.

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε το μέλι με τον χυμό λεμονιού. Τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 1′-2′.

Αποσύρουμε από τη φωτιά

Προσθέτουμε τα φρέσκα μυρωδικά και το ξύσμα, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #250» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.