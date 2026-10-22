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Επιχείρηση των στελεχών της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου δεν απέδιδαν ΦΠΑ στο κράτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, πρόκειται για την Pizza Fan, για μία αλυσίδα με περισσότερα από εκατό υποκαταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, στα οποία τα μέλη του κυκλώματος είχαν εγκαταστήσει ένα ειδικό λογισμικό στις ταμειακές μηχανές, με αποτέλεσμα να εκδίδουν αποδείξεις, αλλά να μην φθάνουν τα δεδομένα στις κρατικές υπηρεσίες.

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Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη της σπείρας δεν απέδωσαν ΦΠΑ στο κράτος τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ από το 2022 μέχρι και σήμερα.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε εννέα συλλήψεις, έχουν κατασχέσει περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή ΙΧ αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος παραστατικών.