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Πυρ και μανία κατά δικαστικών λειτουργών είναι τις τελευταίες ώρες υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του αποκαλούμενου «Ελληνικού FBI», οι οποίοι βλέπουν επικίνδυνους κακοποιούς να μην προφυλακίζονται ύστερα από τις απολογίες τους, παρόλο που -όπως λένε οι αστυνομικοί- υπάρχουν όλα τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις.

Μόνον τις τελευταίες 48 ώρες είδαν στη Θεσσαλονίκη να φεύγει ελεύθερος ένας 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, στην κατοχή του οποίου οι αστυνομικοί του Οργανωμένου βρήκαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, για χρήση από ελεύθερο σκοπευτή, ένα υποπολυβόλο και φυσίγγια. Στην Αθήνα, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να μην διατάξουν την προφυλάκιση δύο Ρομά, μέλη σπείρας που έκαναν τηλεφωνικές απάτες, παρόλο που είναι το πρώτο πιστοποιημένο περιστατικό με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για την κλωνοποίηση φωνής συγγενικών προσώπων των θυμάτων.

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Για την περίπτωση του Τούρκου, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ πίστευαν ότι είχαν αποτρέψει ένα συμβόλαιο θανάτου, αλλά ο κατηγορούμενος είναι και πάλι ελεύθερος. Για την περίπτωση των απατεώνων, διαπίστωσαν ότι οι κατηγορούμενοι, μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή τους, επέστρεψαν στη δράση τους.