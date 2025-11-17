Εισβολές και ελέγχους σε 10 τουλάχιστον οικογένειες στον Μυλοποτάμο, τα Βορίζια ή άλλες περιοχές, κυρίως στους Νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου, με βάση φακέλους που σχηματίζονται και «χαρτογραφήσεις» που γίνονται από το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI» στην Κρήτη, σχεδιάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό της εγκληματικότητας στο νησί.

Και αυτή είναι μία μόνο από τις σχεδιαζόμενες κινήσεις των ελληνικών αρχών ύστερα από το μακελειό προ τριών εβδομάδων στα Βορίζια και τον κίνδυνο νέων αιματηρών επεισοδίων στη συγκεκριμένη περιοχή, και όχι μόνο.

Από προηγούμενη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Μεταξύ των ενεργειών της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη, είναι η υποχρέωση σε διοργανωτές γάμων, συναυλιών ή ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων να αναφέρουν χρήση όπλων, με βαριά πρόστιμα για παραβάτες, οι επιλεκτικοί έλεγχοι σε επισκέπτες κρητικών γλεντιών για παράνομα όπλα, που μπορούν να οδηγήσουν σε κακουργηματικές διώξεις και οι φυλακίσεις υποτρόπων για χρήση όπλων.

Οι αρχές σχεδιάζουν επίσης ελέγχους σε «ύποπτες επενδύσεις» και περιουσιακά στοιχεία εγκληματικών οργανώσεων, ενώ προσπαθούν να εντοπίσουν κρυμμένα όπλα.

Υπολογίζεται ότι στην Κρήτη υπάρχουν πάνω από 300.000 παράνομα όπλα, προερχόμενα κυρίως από Αλβανία ή Μέση Ανατολή, κρυμμένα σε χωριά, σπηλιές και μαντριά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κρήτη των 620.000 περίπου κατοίκων καταγράφονται ετησίως 14.547 αδικήματα, από τα οποία 2.445 αφορούν παραβάσεις του νόμου περί όπλων, όταν σε άλλες περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, με σχεδόν διπλάσιο οπλισμό εντοπίζονται 1.582 τέτοιες περιπτώσεις.

Φωτογραφία από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (2 Νοεμβρίου 2025) με τα κατασχεθέντα από τις έρευνες για την υπόθεση του ένοπλου περιστατικού στα Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Η εγκληματικότητα στο νησί είναι ιδιαίτερα έντονη σε ορεινές περιοχές, με σοβαρές επιθέσεις σε αστυνομικούς, εμπλοκή σε ναρκωτικά και βίαιες ενέργειες, όπως πυροβολισμούς, ξυλοδαρμούς, βομβιστικές επιθέσεις και ακόμη αποτρόπαιες πράξεις όπως το κόψιμο γλώσσας σε κτηνοτρόφο, ως «τιμωρία» για συνεργασία με την αστυνομία.

Σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. το 2022 για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσαν σε διακίνηση ναρκωτικών καταγράφηκαν και πάλι επιθετικές συμπεριφορές κατοίκων απέναντι σε αστυνομικούς. Στη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης δε, που κατέληξε στον εντοπισμό, την εκρίζωση και την κατάσχεση 200 δενδρυλλίων κάνναβης και 15 κιλών ινδικής κάνναβης σε διάφορες μάντρες και σε αποθήκη στα Ζωνιανά, κάτοικοι αποδοκίμαζαν τους αστυνομικούς, απαιτώντας να αποχωρήσουν από το χωριό.

Μάλιστα, μία ομάδα 25-30 ατόμων επιτέθηκε με πέτρες και ξύλα εναντίον τους, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν σε ρίψη βομβίδων κρότου-λάμψης.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για επιθέσεις με εκρηκτικά και για προσπάθειες ευνοϊκής μεταχείρισης κατηγορουμένων μέσω πολιτικών σχέσεων ή χρηματισμού.

(Με πληροφορίες από zarpanews)

