Κλιμάκιο του ελληνικού FBI έφτασε στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το μακελειό και την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η κάμερα του Creta24 κατέγραψε την στιγμή που το κομβόι αυτοκινήτων με τους άνδρες του ελληνικού FBI μπαίνει στα Βορίζια.

Ήταν λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Κυριακής, όταν στο χωριό έφτασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μαζί με τους άνδρες της ΕΚΑΜ «σαρώνουν» την περιοχή ψάχνοντας για τους δράστες του μακελειού, που σημειώθηκε το Σάββατο στο χωριό και στοιχεία που θα διαλευκάνουν την υπόθεση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατος της 56χρονης προήλθε από πυροβολισμό και όχι από ανακοπή όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Την ίδια ώρα ένα βαν με άνδρες της ΕΚΑΜ βρίσκεται σταματημένο μπροστά από σπίτι συγγενών του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι συγγενείς αντιδρούν στη θέα των αστυνομικών που επιχειρούν να ερευνήσουν τον χώρο αλλά και να διαφυλάξουν την ασφάλεια της οικογένειας.

Τη Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου

Στο μεταξύ, η κηδεία αναβάλλεται καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η αναβολή σχετίζεται κυρίως με τον φόβο νέων αιματηρών επεισοδίων. «Oι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας» και για τον λόγο αυτό η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αναφέρει το Creta24.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε λάθος κίνηση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη βεντέτα, και γι’ αυτό επιλέγουν τη μέγιστη προσοχή.

Θύμα της «αιματηρής» συμπλοκής η 56χρονη

Η 56χρονη γυναίκα αποτέλεσε επίσης θύμα της συμπλοκής στα Βορίζια και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι μέλος μίας εκ των δύο εμπλεκόμενων οικογενειών.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς ως την πιθανότερη αιτία θανάτου, ωστόσο τα νεότερα δεδομένα είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα έχασε την ζωή της εξαιτίας μίας σφαίρας, η οποία διαπέρασε τα πλευρά της και έφτασε μέχρι τον πνεύμονά.

Για θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας κάνει λόγο και η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε πάει στα Βορίζια για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της.

Σε κατάσταση πολιορκίας το χωριό

Το χωριό βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο σε κατάσταση πολιορκίας, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, η «αιματηρή σύγκρουση» ήταν η κορύφωση μιας μακρόχρονης διαμάχης ανάμεσα στις οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη, που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε ένταση και έχουν εμπλακεί σε ένοπλα επεισόδια.

Ο φόβος για αντίποινα παραμένει έντονος, με το χωριό να έχει αποκλειστεί πλήρως. Έλεγχοι πραγματοποιούνται διαρκώς στις εισόδους και εξόδους.

