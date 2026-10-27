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Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν τερματικά πληρωμών συνδεδεμένα με λογαριασμούς του εξωτερικού για να αποκρύπτουν τον πραγματικό τζίρο της επιχείρησης από τις ελληνικές αρχές.

Ένα δίκτυο άνω των 500 εικονικών εταιρειών νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα μέσω εικονικών τιμολογίων και της χρήσης αχυρανθρώπων για τη διαχείριση των στοιχείων τους.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη, των συνεργατών του και δεκάδων άλλων εμπλεκομένων, δεσμεύοντας παράλληλα όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και λογαριασμούς.

Τα παράνομα κέρδη επενδύονταν σε ακίνητα στο Ντουμπάι και στην Ελλάδα, ενώ η κεντρική διαχείριση του κυκλώματος πραγματοποιούνταν από συγκεκριμένο κατάστημα της αλυσίδας.

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Μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και φοροδιαφυγής στα χρονικά της χώρας είναι αυτή που έφερε στο φως η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο «ελληνικό FBI»).

Στο επίκεντρο της πολύμηνης έρευνας βρίσκεται η πασίγνωστη αλυσίδα αρτοποιίας και εστίασης «Χωριάτικο», ο ιδιοκτήτης της οποίας συνελήφθη, κατηγορούμενος ως ο εγκέφαλος μιας τεράστιας οικονομικής απάτης, η ζημιά της οποίας για το ελληνικό δημόσιο αγγίζει ή και ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

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Το «Κόλπο» με τα POS του Εξωτερικού

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και τα στοιχεία της δικογραφίας, η αλυσίδα είχε εγκαταστήσει στα καταστήματά της δεκάδες τερματικά POS τα οποία δεν ήταν συνδεδεμένα με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ούτε βέβαια με την ΑΑΔΕ.

Όταν οι ανυποψίαστοι πελάτες πλήρωναν για τα προϊόντα τους, τα χρήματα δεν κατέληγαν σε ελληνικούς λογαριασμούς, αλλά «πέταγαν» απευθείας σε offshore εταιρείες με έδρα φορολογικούς παραδείσους, όπως οι Νήσοι Κέιμαν, καθώς και σε τράπεζες της Δανίας και άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο, ο πραγματικός τζίρος της επιχείρησης παρέμενε εντελώς αόρατος για τις ελληνικές αρχές.

Η «Βιομηχανία» των 200+ Εικονικών Εταιρειών

Για να επιτευχθεί το ξέπλυμα των εκατομμυρίων, είχε στηθεί ένας δαίδαλος από περισσότερες από 200 εικονικές εταιρείες-«κέλυφος» (shell companies), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι εταιρείες αυτές εμφάνιζαν ψευδή οικονομικά στοιχεία, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και άλλαζαν συνεχώς διαχειριστές (πολλοί εκ των οποίων ήταν «αχυράνθρωποι» ή αλλοδαποί που δεν είχαν ιδέα για τη δραστηριότητα). Μέσω αυτού του δικτύου, τα «μαύρα» κέρδη από τις καθημερινές εισπράξεις των POS νομιμοποιούνταν και επενδύονταν εκ νέου.

Real Estate στο Ντουμπάι και Πολυτελής Ζωή

Τα τεράστια ποσά που υπεξαιρέθηκαν από τους φόρους δεν έμεναν στάσιμα. Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε ότι ο ιδιοκτήτης και οι στενοί συνεργάτες του διοχέτευαν τα μετρητά σε αγορές υπερπολυτελών ακινήτων στο Ντουμπάι, καθώς και σε άλλες μεγάλες επενδύσεις real estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρηματοδοτώντας παράλληλα μια ζωή ακραίας πολυτέλειας.

Δεκάδες Συλλήψεις και Δεσμεύσεις

Η συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, καθώς και δεκάδων άλλων εμπλεκόμενων ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται στενοί συγγενείς του, διευθυντικά στελέχη, λογιστές και ειδικοί των συστημάτων πληρωμών που παρείχαν την τεχνική υποστήριξη για τα «πειραγμένα» POS.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη προχωρήσει σε καθολική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, των ακινήτων και των περιουσιακών στοιχείων όλων των κατηγορουμένων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε βάθος για να εντοπιστεί η πλήρης διαδρομή του χρήματος και τυχόν άλλοι συνεργοί σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διωκτικών αρχών και τη δικογραφία για τη μεγάλη φορολογική απάτη, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν ήλεγχε μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) ή ειδησεογραφικά sites. Αυτό που ήλεγχε πλήρως ήταν ένα γιγαντιαίο δίκτυο εκατοντάδων εικονικών εταιρειών-κέλυφος (shell companies).

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Οι αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 520 εταιρείες που είχαν στηθεί από το κύκλωμα. Η «διαχείριση» και ο έλεγχος αυτών των εταιρειών γινόταν με τους εξής τρόπους:

Χρήση αχυρανθρώπων: Οι εταιρείες αυτές ανήκαν στα χαρτιά σε «μπροστινούς» ή «αχυρανθρώπους» (ανάμεσά τους άστεγοι, εξαρτημένα άτομα, υπερήλικες ή αλλοδαποί), οι οποίοι έπαιρναν ένα μικρό μηνιαίο βοήθημα (περίπου 1.000 ευρώ) για να βάζουν την υπογραφή τους.

Στρατηγείο στον Κηφισό: Όλο αυτό το δίκτυο των εκατοντάδων εταιρειών ελεγχόταν κεντρικά από ένα συγκεκριμένο κατάστημα-«στρατηγείο» της αλυσίδας στην περιοχή του Κηφισού, με τη βοήθεια ενός 80χρονου έμπειρου λογιστή.

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Εικονικές συναλλαγές: Οι εταιρείες αυτές δεν παρήγαγαν έργο, αλλά υπήρχαν μόνο για να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, να μην αποδίδουν ΦΠΑ και να «εξαφανίζουν» τα ίχνη των χρημάτων που έμπαιναν από τα POS του εξωτερικού.