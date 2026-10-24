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Ο υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε για αυστηρή στάση απέναντι στους ταραχοποιούς, ενισχύοντας τα σώματα ασφαλείας με επίλεκτες μονάδες και ειδικό εξοπλισμό.

Πολλά μεγάλα μουσεία και εκθέσεις τέχνης θα παραμείνουν κλειστά, ενώ καταστηματάρχες οχυρώνουν τις επιχειρήσεις τους για να αποφύγουν υλικές ζημιές.

Οι αρχές απαγόρευσαν πολλές συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία πόλεων, περιορίζοντας τις προγραμματισμένες πορείες και τις διαδρομές των διαδηλωτών.

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Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι γαλλικές αρχές εν μέσω των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, σε πολλές πόλεις της χώρας, με φόντο την ακρίβεια και την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι έως τη 13:00 είχαν πραγματοποιηθεί 135 προσαγωγές, ενώ περίπου 35.000 άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα, το προηγούμενο Σάββατο, οι διαδηλωτές υπολογίζονταν σε 60.000. Ο υπουργός ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά, παρά την αυξημένη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

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Στο πλαίσιο των ελέγχων, περισσότεροι από 1.000 πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μεταλλικά σφαιρίδια, πυροτεχνήματα και όπλα τύπου airsoft.

Ο Νουνιέζ προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν θα ανεχθούν περιστατικά βίας ή διατάραξης της δημόσιας τάξης. Παράλληλα, κατηγόρησε ομάδες της άκρας Αριστεράς ότι επιδιώκουν να προκαλέσουν επεισόδια, επικαλούμενος εκκλήσεις που, όπως υποστήριξε, έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Οι αρχές έχουν επίσης ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των εμπορικών καταστημάτων, μετά τις καταστροφές και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης

Ένταση επικράτησε στο Κλερμόν-Φεράν, όπου η συμμετοχή στην κινητοποίηση έφτασε τους 2.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές, ή τους 3.000, σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

Παρά την αρχική άδεια για ομιλίες στην πλατεία της 1ης Μαΐου, οι συμμετέχοντες επιχείρησαν να συνεχίσουν την πορεία τους, προκειμένου να επικοινωνήσουν τα αιτήματά τους σε ευρύτερο κοινό. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, εμποδίζοντας επανειλημμένα την κίνηση του πλήθους προς το κέντρο της πόλης.

Διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τους περιορισμούς στη διαδρομή της πορείας, υποστηρίζοντας ότι ήθελαν να διαδηλώσουν ειρηνικά. Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καρμ, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της Michelin.

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Αντιδιαδήλωση κατά της Λεπέν στην Ορλεάνη

Παράλληλα, κινητοποίηση κατά της ακροδεξιάς πραγματοποιείται στην Ορλεάνη, με αφορμή το συνέδριο του Εθνικού Συναγερμού (Rassemblement National), του κόμματος της Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, περίπου 5.000 έως 6.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έως τις 11:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ώρα που το κόμμα της Λεπέν βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ακροδεξιά.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις εξελίσσονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας.

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70.000 αστυνομικοί στους δρόμους-Κλειστά μουσεία και καταστήματα

Η γαλλική κυβέρνηση είχε αναπτύξει 70.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα, επιχειρώντας να αποτρέψει την επανάληψη των βίαιων επεισοδίων του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, που συνοδεύτηκαν από λεηλασίες και καταστροφές σε Παρίσι, Μασσαλία και Λιόν, ενώ στη Λιμόζ πυρπολήθηκε το δημαρχείο.

Τα μέτρα ασφαλείας περιλάμβαναν επιπλέον 10.000 αστυνομικούς, τεθωρακισμένα οχήματα, εκτοξευτήρες νερού, ελικόπτερα και drones. Παράλληλα, μεγάλα μουσεία, όπως το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ, παρέμειναν κλειστά, ενώ η Art Basel ακύρωσε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, είχε προειδοποιήσει ότι οι αρχές θα επιδείκνυαν μηδενική ανοχή απέναντι στους ταραχοποιούς και όσους προχωρούσαν σε λεηλασίες και πράξεις βίας.

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Με πληροφορίες από: theguardian.com, lemonde.fr

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