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Το περιστατικό προκάλεσε πληθώρα ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σκοπιμότητα των κλοπών κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων.

Οι ταραχές που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις οδήγησαν σε λεηλασίες καταστημάτων πολυτελείας και επιχειρήσεων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και εκατοντάδες συλλήψεις.

Η επενδυτική εταιρεία Morningstar εκτιμά ότι το κόστος των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τις ζημιές από τα επεισόδια θα κυμανθεί από 1,3 έως 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Προειδοποιήσεις ασφαλείας και ειδοποιήσεις εντοπισμού εμφανίστηκαν σε iPhone που αφαιρέθηκαν από κατάστημα της Apple στη Λιλ της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια των ταραχών, προκαλώντας πλήθος σαρκαστικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό συνέβη στις 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των μαζικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα, οι οποίες συνοδεύτηκαν από εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες από ομάδες ταραξιών.

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Βίντεο που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο μετά την επίθεση στο κατάστημα της Λιλ καταγράφει έναν από τους δράστες να κρατά ένα κλεμμένο iPhone, στην οθόνη του οποίου εμφανίζεται μήνυμα ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

«Παρακαλούμε επιστρέψτε τη συσκευή στο Apple Lille. Αυτή η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και εντοπίζεται. Θα ειδοποιηθούν οι τοπικές αρχές», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

🚨📱 | Suite au pillage de l’Apple Store de Lille, les iPhone ont été désactivés, les rendant inutilisables avec un message s’affiche sur leur écran. pic.twitter.com/qhO5gRybQF — L'infoduNord (@INFODUNORD) October 18, 2026

Οι συσκευές της Apple διαθέτουν συστήματα προστασίας που επιτρέπουν την ενεργοποίηση ανάλογων ειδοποιήσεων, όταν διαπιστώνεται ότι έχουν αφαιρεθεί από καταστήματα. Η εμφάνιση του μηνύματος πυροδότησε κύμα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να ειρωνεύονται όσους συμμετείχαν στη λεηλασία.





«Διαδηλωτές εισέβαλαν χθες σε κατάστημα της Apple στη Λιλ της Γαλλίας. Η πιο ανόητη κίνηση που θα μπορούσαν να κάνουν», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X.

Ένας άλλος σχολίασε: «Κλέβουν iPhone που θα μπλοκαριστούν δύο λεπτά αργότερα. Τι ανόητοι!». Άλλοι χρήστες εκτίμησαν ότι οι συσκευές θα απενεργοποιηθούν και θα καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της θέσης τους.

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Το κατάστημα της Apple στη Λιλ συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις που δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σαββάτου. Στόχος έγιναν επίσης καταστήματα γνωστών οίκων πολυτελείας, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton, Hermès και Dior.

Στο Μπορντό, άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους έσπασαν τις εισόδους καταστήματος της Louis Vuitton. Αντίστοιχα, στη Μασσαλία καταγράφηκαν λεηλασίες σε καταστήματα Hermès, κοσμηματοπωλεία, καθώς και επιχειρήσεις με καλλυντικά και είδη ένδυσης.



Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα σχετικά με την εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων των τελευταίων ετών. Ωστόσο, σε αρκετές πόλεις η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα σοβαρά επεισόδια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 1.800 άτομα συνελήφθησαν, ενώ οι τραυματίες αστυνομικοί ξεπέρασαν τους 500.

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Την ίδια ώρα, η επενδυτική εταιρεία Morningstar εκτιμά ότι το κόστος των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που συνδέονται με τις ταραχές θα κυμανθεί από 1,3 έως 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο κόστος των επεισοδίων του 2023, τα οποία είχαν ξεσπάσει μετά τον θάνατο του Ναέλ Μερζούκ από πυρά αστυνομικού.

Πηγή: New York Post

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