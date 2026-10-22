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Ο ιός μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος σκνίπας και πλήττει κυρίως βοοειδή, ενώ η μόλυνση του ασθενούς θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς υγείας.

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Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τον ιό Σαμόντα, που συνήθως πλήττει το ζωικό κεφάλαιο, για πρώτη φορά σε ασθενή, ο οποίος αργότερα πέθανε, προσθέτοντας ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό σε αυτό το στάδιο.

Τι είναι ο ιός Σαμόντα

Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής, πλήττει κυρίως ζώα και ιδιαίτερα βοοειδή, ενώ μεταδίδεται από το τσίμπημα σκνίπας.

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«Παρά τις αρκετές δεκαετίες κυκλοφορίας του ιού Σαμόντα στην Αφρική και την Ασία, δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τώρα ανθρώπινα κρούσματα. Πρόκειται επομένως για μια εξαιρετική περίπτωση που συμβαίνει σε έναν σοβαρά ανοσοκατεσταλμένο ασθενή», που νοσηλευόταν στη Λυών για σοβαρή ασθένεια και «ο οποίος πέθανε στις αρχές Οκτωβρίου», σύμφωνα με κοινή δήλωση των υπουργείων Υγείας και Γεωργίας.

Les autorités françaises ont toutefois annoncé ce jeudi qu’aucun risque sanitaire ne pesait «à ce jour» sur la population générale. Le virus, circulant jusqu’ici chez des animaux d’élevage, a été détecté pour la première fois chez un être humain. →https://t.co/WXt48Ealm0 https://t.co/iruo3NL2II October 22, 2026

Σε αυτό το στάδιο, όπως διευκρινίζουν, η υπόθεση είναι αυτή της «μόλυνσης μέσω του τσιμπήματος σκνίπας Culicoides στην ανατολική Γαλλία, μια περιοχή όπου ο ιός κυκλοφορεί στα ζώα κατά την άνοιξη/καλοκαίρι».

Και, σύμφωνα με έρευνες που έχουν ήδη διεξαχθεί, «οι εγκεφαλικές επιπλοκές που παρατηρήθηκαν στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή πριν από τον θάνατό του πιθανότατα συνδέονται με μόλυνση από τον ιό Σαμόντα», πρόσθεσαν.

Ωστόσο, επισήμαναν οι αρχές, πέρα ​​από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, «βάσει αυτών που γνωρίζουμε σχετικά με αυτόν τον ιό, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένας κίνδυνος για την υγεία του γενικού πληθυσμού».

«Κλινικές, βιολογικές και επιδημιολογικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη στο πλαίσιο της προσέγγισης ‘Μια Υγεία’, η οποία βασίζεται στην αλληλοεξάρτηση μεταξύ της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και των οικοσυστημάτων” και έχουν ενημερωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπουργείων.

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Ο ιός Σαμόντα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και αναφέρθηκε σποραδικά σε βοοειδή στη Δυτική, Ανατολική και Νότια Αφρική, καθώς και στην Ιαπωνία. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, σε κτηνοτροφικές μονάδες, σύμφωνα με τα δύο υπουργεία.

Τα βοοειδή θεωρούνται ο κύριος ξενιστής μεταξύ των ζωικών ειδών που μπορούν να μολυνθούν. Σποραδικές περιπτώσεις μόλυνσης σε μικρά μυρηκαστικά και ιπποειδή εντοπίστηκαν επίσης αυτό το καλοκαίρι στη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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