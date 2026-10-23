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Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτο Συμβούλιο Άμυνας και συνέστησε τον περιορισμό των διαδηλώσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

Σε πολλές πόλεις επιβλήθηκαν απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και περιορισμοί στην κυκλοφορία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των πολιτικών ελευθεριών.

Οι καταστηματάρχες θωρακίζουν τις επιχειρήσεις τους για να προστατευτούν από πιθανά επεισόδια, ενώ η αστυνομία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας σε διάφορες περιοχές.

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι γαλλικές αρχές ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου, καθώς εκφράζονται φόβοι για νέα επεισόδια βίας, λεηλασίες και φθορές σε περιουσίες. Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο Άμυνας, προκειμένου να καθοριστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδίου ασφαλείας και να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας. Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες που υπέστησαν ζημιές στις προηγούμενες ταραχές θωρακίζουν τις επιχειρήσεις τους, προετοιμαζόμενοι για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων.

Απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε πολλές γαλλικές πόλεις

Στη Μασσαλία, οι αρχές απαγόρευσαν κάθε διαδήλωση για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ενώ επέκτειναν στους ενήλικες την απαγόρευση κυκλοφορίας που ίσχυε μέχρι τώρα για τους ανηλίκους στο κέντρο της πόλης.

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Παρόμοιο καθεστώς περιορισμών εφαρμόζεται στη Λυών, τη Νίκαια και το Μονπελιέ. Στην τελευταία, μάλιστα, οι αρχές απαγόρευσαν τελικά τη διεξαγωγή διαδήλωσης, παρότι είχε προηγουμένως δηλωθεί επισήμως.

Στο Παρίσι, οι νυχτερινοί περιορισμοί στις μετακινήσεις παραμένουν σε ισχύ έως το πρωί της Δευτέρας, στις περιοχές γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας και το Les Halles. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως για πορεία που θα ξεκινήσει από την πλατεία Βαστίλης και θα καταλήξει στην πλατεία Nation.

Σε επιφυλακή οι Γαλλικές αρχές

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε την Παρασκευή ότι 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα κινητοποιηθούν σε όλη τη χώρα το Σάββατο, με στόχο τη διατήρηση της τάξης, προσθέτοντας ότι η άκρα αριστερά έχει απευθύνει εκκλήσεις για λεηλασίες και βίαιες ενέργειες.

«Αρκεί να κοιτάξει κανείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: έχουν γίνει εκκλήσεις από την άκρα αριστερά για επιθέσεις σε δημόσια κτίρια. Δεν μιλάμε για μια ειρηνική διαδήλωση», δήλωσε ο Νουνιέζ στους δημοσιογράφους.

«Είμαστε έτοιμοι αύριο να επιδείξουμε τη μέγιστη αυστηρότητα και δεν πρόκειται να ανεχθούμε τίποτα», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις για τις δηλωσεις Μακρόν

Μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι «η γενική σύσταση είναι να μην πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες», ζητώντας να επιτρέπονται μόνο οι πορείες που διοργανώνονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των πολιτικών ελευθεριών, μεταξύ των οποίων και η Γαλλική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (LDH).

Με πληροφορίες από: lemonde.fr, reuters.com