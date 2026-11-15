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Η ποδοσφαιρική μαγεία του Ροναλντίνιο παραμένει αναλλοίωτη, ακόμη κι αν έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που αποχαιρέτησε την ενεργό δράση. Ο Βραζιλιάνος θρύλος φρόντισε να το υπενθυμίσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, ενόψει της ιδιαίτερης επιστροφής του στα γήπεδα με τη φανέλα της Ραβένα.

Στην προπόνηση της ιταλικής ομάδας, ο 46χρονος άσος εντυπωσίασε με ένα εκπληκτικό κοντρόλ, καθώς υποδέχθηκε με μοναδική τεχνική μία μακρινή μεταβίβαση, κολλώντας ουσιαστικά την μπάλα στο πόδι του. Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του.

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Vão dizer que é IA kkkkkkk Tô na área Ravenna 🤙🏾 https://t.co/y4LaKXJq8x — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2026

Μάλιστα, ο ίδιος ο Ροναλντίνιο δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, φροντίζοντας να διευκρινίσει πως δεν πρόκειται για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης (AI), γνωρίζοντας πως η εντυπωσιακή του ενέργεια θα προκαλούσε πολλές αντιδράσεις.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή του με τη Ραβένα απέναντι στη Φορλί, την Κυριακή (15/11, 18:30, SportFM TV), έχει ήδη στρέψει πάνω του τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων. Όλα δείχνουν πως κάθε του επαφή με την μπάλα θα αποτελεί ξεχωριστό θέαμα, με τους φίλους του ποδοσφαίρου να περιμένουν να απολαύσουν έστω μία ακόμη στιγμή από τη μαγεία που τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους της ιστορίας.