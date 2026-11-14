Ιταλία - 20 Αυγούστου 2026. Ο Ροναλντίνιο κατά την παρουσίασή του ως νέος παίκτης της Ραβένα/REUTERS/Ciro De Luca

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Η μεγάλη επιστροφή του Ροναλντίνιο στα γήπεδα είναι γεγονός, με τον 46χρονο θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου να ετοιμάζεται να αγωνιστεί βασικός στο παιχνίδι Ραβένα – Φόρλι.

Πάνω από μια δεκαετία μετά τον τελευταίο του αγώνα, ο Ροναλντίνιο θα κάνει μια απροσδόκητη επιστροφή στο γήπεδο την Κυριακή (15/11) με την φανέλα Ραβένα, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας και ονειρεύεται την Serie A.

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«Θέλω να έχω μια υπέροχη ημέρα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για την έναρξη αυτής της όμορφης ιστορίας. Ο πρόεδρος ονειρεύεται κάτι μεγάλο για την Ραβένα και το να είμαι μέρος αυτού με κάνει χαρούμενο», δήλωσε ο Ροναλντίνιο στο Sky Sport και πρόσθεσε:

«Είμαι χαρούμενος. Η επιστροφή στο γήπεδο μετά από τόσο καιρό είναι υπέροχη. Είμαι εδώ για να ζήσω μια ξεχωριστή στιγμή στην ζωή μου. Έχουν περάσει μερικά χρόνια από τότε που σταμάτησα να παίζω και έχω κερδίσει όλα όσα ονειρευόμουν. Τώρα είμαι 46 ετών και έχω βιώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή, είναι μια εντελώς διαφορετική ευκαιρία και θέλω να είμαι μέρος του ονείρου των φίλων μου που εργάζονται για την Ραβένα».

Ο Ροναλντίνιο θα είναι βασικός στο ντέρμπι με τη Φορλί, όπως ανακοίνωσε ο προπονητής της Ραβένα, Αντρέα Μαντορλίνι, ενώ ο αγώνας θα διεξαχθεί μπροστά σε ένα sold-out κοινό σε ένα στάδιο με συνήθη χωρητικότητα 5.000 θέσεων, το οποίο επεκτάθηκε για την περίσταση με μια προσωρινή κερκίδα 1.800 θέσεων που ονομάζεται “R10”.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το ΣΠΟΡ ΦΜ TV.