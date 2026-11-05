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Μια συμφωνία με οικονομικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως διαμορφώνει νέα δεδομένα στον τηλεοπτικό χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου εξασφαλίζει τα δικαιώματα μετάδοσης των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για την επόμενη τετραετία, σε ένα deal που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα που έχουν γίνει στην ελληνική τηλεοπτική αγορά.

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Ειδικότερα, το συνολικό τίμημα φέρεται να κυμαίνεται μεταξύ 300 και 320 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά το σύνολο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για το Champions League, το Europa League και το Conference League.

Το πακέτο περιλαμβάνει περίπου 500 αναμετρήσεις ανά αγωνιστική περίοδο, οι οποίες θα μεταδίδονται από τον ΣΠΟΡ FM TV και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, καλύπτοντας την τετραετία 2027-2031.

Οι εξελίξεις γύρω από την ελληνική τηλεοπτική αγορά δρομολογήθηκαν μετά την ολοκλήρωση, τον περασμένο Νοέμβριο, των βασικών συμφωνιών της UEFA με τις πέντε μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης: την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Οι συμφωνίες αυτές αφορούσαν την παραχώρηση των δικαιωμάτων μετάδοσης των τριών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για την περίοδο 2027-2031, ανοίγοντας στη συνέχεια τον δρόμο για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών στις υπόλοιπες χώρες.

Στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα συμμετείχε και η Percapita, η συμμαχία τηλεοπτικών καναλιών που έφτασε μέχρι τον δεύτερο γύρο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ΣΠΟΡ FM TV φέρεται να επικράτησε στη διεκδίκηση του συνολικού πακέτου, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των μεταδόσεων των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων για την επόμενη τετραετία.

Πηγή: ΑΠΕ