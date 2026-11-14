Ισπανικό ποδόσφαιρο: Αποκλεισμός 12 αγωνιστικών στον Οβόνο μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πειθαρχική επιτροπή της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου επέβαλε ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον τερματοφύλακα Χεσούς Οβόνο για βίαιο χτύπημα σε αντίπαλο.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της La Liga 2, όταν ο τερματοφύλακας συγκρούστηκε σφοδρά με τον επιθετικό Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα.

Ο 30χρονος επιθετικός διακομίστηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας όπου κατέληξε μία ημέρα μετά τη σύγκρουση παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η ισπανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του ποδοσφαιριστή.

Ο Χεσούς Οβόνο εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για την απώλεια και δήλωσε πως θα αντιμετωπίσει με σεβασμό τις νομικές διαδικασίες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο τερματοφύλακας της FC Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο, από την πειθαρχική επιτροπή της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, για τη σύγκρουσή του με τον επιθετικό της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, η οποία είχε τραγική κατάληξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης για τη La Liga 2. Ο διεθνής τερματοφύλακας της Ισημερινής Γουινέας συγκρούστηκε με σφοδρότητα με τον 30χρονο επιθετικό, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα κοντά στη μεσαία γραμμή του γηπέδου.

Advertisement

Advertisement

Για την ενέργειά του, ο Οβόνο αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση.

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή μία ημέρα μετά το περιστατικό.

Στις 13 Νοεμβρίου, η πειθαρχική επιτροπή της Ισπανικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε την τιμωρία του Οβόνο με αποκλεισμό 12 αγωνιστικών.

Η αστυνομία της Ισπανίας είχε ανακοινώσει ότι ξεκίνησε έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας για το περιστατικό. Η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Εθνικής Αστυνομίας στη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης εξέτασε τις συνθήκες του θανάτου, ενώ στην έρευνα θα εμπλακούν και οι εισαγγελείς.

FC Andorra goalkeeper Jesús Owono has been handed a 12-match suspension following the collision that killed Tenerife forward Jesús de Miguel during a LaLiga Hypermotion match on November 2. pic.twitter.com/uswXf13eww — WBC24 (@WBC24News) November 14, 2026

Η ανακοίνωση της επιτροπής

«Η αξιολόγηση της υπό εξέταση συμπεριφοράς σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να βασίζεται στα γεγονότα που καταγράφονται ρητά στην αναφορά του διαιτητή, η οποία αναφέρει ότι ο παίκτης αποβλήθηκε για “βίαιο χτύπημα αντιπάλου στο στήθος με το πόδι του, χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, ενώ η μπάλα ήταν σε παιχνίδι”», ανέφερε η επιτροπή σε δήλωσή της.

Advertisement

«Η τραγική κατάληξη του περιστατικού, που οδήγησε στο θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της περιγραφόμενης συμπεριφοράς και τις συνοδευτικές περιστάσεις… δικαιολογείται η μέγιστη κύρωση, δηλαδή η αποβολή από 12 αγώνες».

«Οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου» – Συγκλονίζει ο Οβόνο

Τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα εξέφρασε ο Χεσούς Οβόνο, τονίζοντας πως περνά τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής του. Σε δήλωση που δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα η ομάδα του, ο τερματοφύλακας παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν, αλλά και να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει τα συναισθήματά του.

Όπως ανέφερε, αισθάνεται τεράστιο πόνο για την απώλεια του ποδοσφαιριστή, έχοντας διαρκώς στο μυαλό του τον ίδιο, την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Παράλληλα, σημείωσε πως γνωρίζει ότι θα υπάρξουν ζητήματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και δήλωσε ότι θα το κάνει με απόλυτο σεβασμό.

Advertisement

Κλείνοντας το μήνυμά του, αποχαιρέτησε τον άτυχο ποδοσφαιριστή με τη φράση «Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς».

Από την πλευρά του, ο προπονητής της FC Ανδόρα, Κάρλες Μάνσο, ξεκαθάρισε την Πέμπτη ότι η απόφαση για το αν και πότε θα επιστρέψει ο Οβόνο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο, μετά το τραγικό περιστατικό.

Advertisement