Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χειρόγραφες σημειώσεις που κατασχέθηκαν από τις αρχές περιλαμβάνουν ονόματα αθλητών, υπογραφές και αναφορές για παραλαβή απαγορευμένων ουσιών από τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα.

Ο 58χρονος κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών σκευασμάτων, τα οποία φέρεται να χορηγούσε σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Κατά τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις βρέθηκαν εκατοντάδες παράνομα σκευάσματα, δελτία αθλητών και χρηματικά ποσά.

Το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω διερεύνηση, ενώ εξετάζεται η προέλευση των ουσιών από χώρα της Βαλκανικής.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Οδυσσέα Δήμα αρνείται τις κατηγορίες περί διακίνησης, υποστηρίζοντας ότι τα σκευάσματα προορίζονταν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας του εντολέα του.

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Χειρόγραφες σημειώσεις που κατασχέθηκαν από τις αρχές προσφέρουν νέα στοιχεία στην υπόθεση ντόπινγκ στην οποία φέρεται ως εμπλεκόμενος ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας. Σημειώνεται πως ο 58χρονος κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ, τις οποίες, κατά τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να χορηγούσε σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Κατά τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αττική, κατασχέθηκαν 871 δισκία και αμπούλες παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητό τηλέφωνο και 15.000 ευρώ.

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Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10» στον ΣΚΑΪ, σε έγγραφα που κατασχέθηκαν καταγράφονται ονομασίες και ποσότητες σκευασμάτων, χρηματικά ποσά, ονόματα αθλητών και υπογραφές, ενώ περιλαμβάνονται και ενυπόγραφες αναφορές στην παραλαβή ουσιών από τον Οδυσσέα Δήμα.

Σε μία από τις χειρόγραφες σημειώσεις που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή αναγράφονται τρία διαφορετικά σκευάσματα και οι αντίστοιχες ποσότητές τους ενώ ακολουθεί η φράση «Μου τα έδωσε ο προπονητής μου Οδυσσέας Δήμας, αξίας 700 ευρώ» και στο έγγραφο υπάρχει και υπογραφή αθλητή.

Σε άλλη χειρόγραφη σημείωση καταγράφονται επίσης συγκεκριμένα σκευάσματα και ποσότητες, ενώ ακολουθεί δήλωση αθλήτριας ότι παρέλαβε τα αναφερόμενα προϊόντα από τον Οδυσσέα Δήμα. Στο έγγραφο περιλαμβάνεται και η υπογραφή της.

Σε τρίτη σημείωση υπάρχει αναφορά στην παραλαβή συγκεκριμένου σκευάσματος, με καταγραφή της εταιρείας του και υπογραφή.

Εξετάζεται το κινητό του 58χρονου

Στομεταξύ, το κινητό του Οδησσέα Δήμα έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς εξέταση και αναζήτηση στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανών προμηθευτών και αποδεκτών των ουσιών.

Ως πιθανή χώρα προέλευσης των σκευασμάτων εξετάζεται χώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου, χωρίς ωστόσο η αρχική αυτή εκτίμηση να έχει επιβεβαιωθεί.

Ο δικηγόρος του 58χρονου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει αρνηθεί ότι ο εντολέας του διακινούσε αναβολικά, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας. «Δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών», είχε δηλώσει, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δεν θα στοιχειοθετηθεί η κακουργηματική κατηγορία.