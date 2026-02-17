Η Ιταλίδα πρωταθλήτρια του δίαθλου Ρεμπέκα Πάσλερ επιστρέφει στο ολυμπιακό χωριό και στην αποστολή της χώρας της, έπειτα από την αποδοχή της έφεσής της κατά της προσωρινής τιμωρίας για φερόμενη παράβαση ντόπινγκ.

Η 24χρονη είχε τεθεί εκτός δράσης πριν από την έναρξη των αγώνων, μετά τον εντοπισμό της απαγορευμένης ουσίας λετροζόλης σε δείγμα που ελήφθη στις 26 Ιανουαρίου. Την Παρασκευή, ωστόσο, ο εθνικός οργανισμός αντιντόπινγκ της Ιταλίας, Nado Italia, επικύρωσε την έφεσή της, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένταξή της στην ομάδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας η Πάσλερ προπονήθηκε κανονικά, πραγματοποιώντας βολές στο σκοπευτήριο υπό το βλέμμα των προπονητών της. Η γυναικεία σκυταλοδρομία της Τετάρτης αποτελεί πλέον τη μοναδική της ευκαιρία για συμμετοχή στη διοργάνωση, καθώς έχει ήδη χάσει τα ατομικά αγωνίσματα. Ο αρχηγός της ιταλικής αποστολής, Κλάους Χέλριγκλ, είχε δηλώσει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τη συμπεριλάβει στην τετράδα.

Στην απολογία της, η αθλήτρια υποστήριξε ότι η ανίχνευση της ουσίας οφείλεται σε ακούσια μόλυνση. Όπως ανέφερε, ζούσε με τη μητέρα της, η οποία λάμβανε λετροζόλη στο πλαίσιο θεραπείας για καρκίνο του μαστού, και εκτίμησε ότι η ουσία ενδέχεται να μεταφέρθηκε μέσω κουταλιού που χρησιμοποίησε για να φάει Nutella την ημέρα πριν από τον έλεγχο.

Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Agency) ξεκαθάρισε ότι η άρση της τιμωρίας είναι προσωρινή και πως η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από αρμόδια επιτροπή της Nado Italia σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πηγή: Reuters