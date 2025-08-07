Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ η είδηση του αποκλεισμού του Ραφαήλ Κουμεντάκη που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό για τέσσερα χρόνια από κάθε αθλητική δραστηριότητα, μετά από θετικό δείγμα απαγορευμένης ουσίας. Η απόφαση λήφθηκε εδώ και μερικές ημέρες από τον ΕΟΚΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ) αφού ελέχθηκαν όλα τα δείγματα και η απολογία του αθλητή, βυθίζοντας σε αμηχανία, λύπη και προβληματισμό το ελληνικό βόλεϊ.

Ο Κουμεντάκης βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Ο διεθνής ακραίος, που υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής ανδρών και πρωταγωνιστής στις επιτυχίες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, κινδυνεύει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα, καθώς ο αποκλεισμός του είναι μέχρι το 2029. Σε ηλικία 32 ετών, η πιθανότητα επιστροφής του στα γήπεδα είναι πλέον εξαιρετικά μικρή…



Ο ίδιος ο αθλητής, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να κυνηγήσει νομικά την υπόθεση και να προσφύγει στη δικαιοσύνη επιδιώκοντας μείωση της ποινής. Ωστόσο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, καθώς η ουσία για την οποία κατηγορείται δεν θεωρείται «χαμηλού κινδύνου», και το χρονικό πλαίσιο της τιμωρίας ακολουθεί τις αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές κατά του ντόπινγκ