Με αποκλεισμό τιμωρήθηκε η Ιταλίδα αθλήτρια του διάθλου Ρεμπέκα Πάσλερ, αφού βρέθηκε θετική σε απαγορευμένες ουσίες 4 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, ανακοίνωσε σήμερα (2/2) ο NADO, ο ιταλικός οργανισμός κατά του ντόπινγκ.

Ο NADO ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η 24χρονη βρέθηκε θετική σε λετροζόλη και μεθανόλη.

Αυτό είναι το πρώτο θετικό τεστ αθλήτριας από τότε που άρχισαν να καταφθάνουν οι αποστολές των εθνικών ομάδων στην Βόρεια Ιταλία για την έναρξη των Αγώνων στις 6 Φεβρουαρίου.

Πηγή: Reuters

«Η εθνική επιτροπή κατά του ντόπινγκ, αποδεχόμενη το αίτημα που υπέβαλε το γραφείο της εθνικής εισαγγελίας κατά του ντόπινγκ, προχώρησε στην αναστολή της αθλήτριας Ρεμπέκα Πάσλερ ως προληπτικό μέτρο για παραβίαση των άρθρων 2.1, 2.2». Το τεστ διατάχθηκε από τον NADO Ιταλίας», ανέφερε.

Η Πάσλερ αντιμετωπίζει ενδεχομένως και μακροχρόνιο αποκλεισμό.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)