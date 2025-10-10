Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ αποδέχτηκε την ποινή 18 μηνών αποκλεισμού για παραβίαση της αντιντόπινγκ πολιτικής του UFC, επειδή έχασε τρεις ελέγχους αντι-ντόπινγκ το 2024, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Combat Sports Anti-Doping (CSAD).

«Ο MακΓκρέγκορ δεν προσήλθε σε τρεις προσπάθειες συλλογής βιολογικών δειγμάτων σε διάστημα 12 μηνών το 2024, κάτι που αποτελεί παραβίαση της πολιτικής κατά του ντόπινγκ του UFC (UFC ADP)», ανέφερε η CSAD σε δήλωσή της.

Τα τεστ ήταν προγραμματισμένα για τις 13 Ιουνίου, 19 Σεπτεμβρίου και 20 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκαν ως παραλείψεις γνωστοποίησης της τοποθεσίας του αθλητή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, «οι αθλητές του UFC υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία τους ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους και να υποβάλλονται σε συλλογή βιολογικών δειγμάτων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση».

Η ποινή έχει αναδρομική ισχύ από τις 20 Σεπτεμβρίου 2024 – την ημερομηνία της τρίτης χαμένης δοκιμής – και ισχύει έως τις 20 Μαρτίου 2026. Η CSAD, η οποία σημείωσε ότι ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ «συνεργάστηκε» με την έρευνα, «επέστρεφε από τραυματισμό» εκείνη την εποχή και «δεν προετοιμαζόταν για αγώνα»

ΜακΓκρέγκορ: Όλα δείχνουν παρουσία στο event του Λευκού Οίκου

Η τιμωρία του διάσημοου Ιρλανδού αθλητή των ΜΜΑ, διάρκειας 18 μηνών, ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχει ολοκληρωθεί τρεις μήνες πριν από το μεγάλο event στις 14 Ιουνίου 2026 — ημερομηνία που συμπίπτει με τα 80α γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ και ενδεχομένως να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών στην βραδιά της 14ης Ιουνίου που έχει προγραμματισθεί να γίνει αγώνας ΜΜΑ στον Λευκό Οίκο.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως ο ΜακΓκρέγκορ σχεδιάζει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο οκτάγωνο με φόντο μια ξεχωριστή διοργάνωση του UFC, στην οποία η στενή του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.