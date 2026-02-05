Η Aλίσα Νιούμαν τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από την Μονάδα Ακεραιότητας του Αθλητισμού (AIU) μετά από παράβαση των κανόνων ανίχνευσης της θέσης των αθλητών για έλεγχο ντόπινγκ.

Η Καναδή αθλήτρια του άλματος επί κοντώ, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2018 και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, τιμωρήθηκε με προσωρινή αναστολή από την αγωνιστική δράση λόγω αποτυχίας συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τον εντοπισμό των αθλητών (whereabouts failures) μετά από αναφορές ότι δεν παρουσιάστηκε σε τρεις ελέγχους ντόπινγκ σε διάστημα 12 μηνών.

Λόγω της προσωρινής αναστολής, η Nιούμαν θα απαγορευτεί προσωρινά να αγωνίζεται μέχρι να ληφθεί τελική απόφαση σε ακρόαση που θα διεξαχθεί από την AIU. Ο διοικητικός φορέας δεν έχει επίσης δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε έλαβε χώρα η παράλειψη των ελέγχων.

Η Nιούμαν δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής το 2026, έχοντας συμμετάσχει μόνο σποραδικά σε αγώνες πέρυσι.

