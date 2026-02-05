Η Aλίσα Νιούμαν τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από την Μονάδα Ακεραιότητας του Αθλητισμού (AIU) μετά από παράβαση των κανόνων ανίχνευσης της θέσης των αθλητών για έλεγχο ντόπινγκ.

Alysha Newman has been provisionally suspended by the Athletics Integrity Unit.



The Canadian secured an Olympic bronze medal in the pole vault last summer – with a national record of 4.85m.



The 31-year-old is also the 2018 Commonwealth pole vault gold medallist and has a…

Η Καναδή αθλήτρια του άλματος επί κοντώ, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2018 και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, τιμωρήθηκε με προσωρινή αναστολή από την αγωνιστική δράση λόγω αποτυχίας συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τον εντοπισμό των αθλητών (whereabouts failures) μετά από αναφορές ότι δεν παρουσιάστηκε σε τρεις ελέγχους ντόπινγκ σε διάστημα 12 μηνών.

Λόγω της προσωρινής αναστολής, η Nιούμαν θα απαγορευτεί προσωρινά να αγωνίζεται μέχρι να ληφθεί τελική απόφαση σε ακρόαση που θα διεξαχθεί από την AIU. Ο διοικητικός φορέας δεν έχει επίσης δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε έλαβε χώρα η παράλειψη των ελέγχων.

Η Nιούμαν δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής το 2026, έχοντας συμμετάσχει μόνο σποραδικά σε αγώνες πέρυσι.

Η 31χρονη αθλήτρια του άλματος επί κοντώ έγινε viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, αφού γιόρτασε με ενθουσιασμό χορεύοντας twerking μετά τη νίκη της στο χάλκινο μετάλλιο και το προσωπικό της ρεκόρ των 4,85 μέτρων.



Η Nιούμαν, η οποία από τότε διατηρεί σελίδα στο OnlyFans, μοιράζεται πλέον τη ζωή της ως μοντέλο και ως αθλήτρια.

🇨🇦🇺🇸 OnlyFans star Alysha Newman twerks to celebrate winning Olympic bronze medal



“I won’t stop creating content”, she said to her critics.



"I won't stop creating content", she said to her critics.