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Η αστυνομία εντόπισε στην κατοικία του και σε αθλητικό σύλλογο 871 χάπια και αμπούλες, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι πρώην προπονητής άρσης βαρών, τελούσε ήδη υπό καθεστώς αποκλεισμού από διεθνείς αρχές για παρόμοια υπόθεση ντόπινγκ στο παρελθόν.

Οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα της έρευνας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του ασκήθηκαν.

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Στον ανακριτή οδηγείται ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, μετά τη σύλληψή του και την άσκηση ποινικής δίωξης για υπόθεση που αφορά τη φερόμενη διακίνηση και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής άρσης βαρών συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να προμήθευε αθλητές με ουσίες ντόπινγκ από τον Απρίλιο του 2024, μεταξύ των οποίων και τον ανήλικο γιο του, τον οποίο προπονούσε.

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Η υπόθεση αφορά ένα ευρύτερο δίκτυο χορήγησης απαγορευμένων σκευασμάτων, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στην κατοικία του κατηγορουμένου και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα.

Το παρελθόν με τον αποκλεισμό 12 ετών

Ο Οδυσσέας Δήμας είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο υπόθεσης ντόπινγκ, καθώς του είχε επιβληθεί αποκλεισμός διάρκειας 12 ετών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA). Η ποινή αφορούσε υπόθεση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον 15χρονο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα.

Παράλληλα, ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ είχε διαβιβάσει στον εισαγγελέα πληροφορίες για πιθανή αποθήκευση απαγορευμένων ουσιών σε χώρο του προπονητηρίου άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, από τις 27 Μαΐου 2025 ο πρώην προπονητής βρισκόταν σε καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού από διεθνή αρμόδια αρχή, λόγω σκευάσματος που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει ο γιος του και περιείχε εφεδρίνη.

871 χάπια και αμπούλες στα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στην κατοικία του 58χρονου και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 871 χάπια και αμπούλες με ουσίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Επιπλέον, βρέθηκαν 17 δελτία νεαρών αθλητών, καταχωρισμένα στο όνομα του συγκεκριμένου συλλόγου, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις. Το εύρημα των δελτίων εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέχιζε την προπονητική δραστηριότητα με νεαρούς αθλητές, παρά τον αποκλεισμό του.

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Ονόματα και ποσά από 80 έως 700 ευρώ στις σημειώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις σελίδες χειρόγραφων σημειώσεων που εντοπίστηκαν στο σπίτι του. Σε αυτές φέρονται να καταγράφονται ονόματα με τα αρχικά των προσώπων, καθώς και ποσά για διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες.

Οι τιμές φέρεται να κυμαίνονταν από 80 έως 700 ευρώ, ενώ στις σημειώσεις υπήρχαν και αναφορές σε συμπληρώματα διατροφής. Ανάμεσα στα προϊόντα που καταγράφονται βρίσκεται και το «Commando», το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνδέεται με την υπόθεση του ανήλικου γιου του.

Δημογλίδου: «Τα σκευάσματα είναι παράνομα»

Για την υπόθεση μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε στη συνεργασία της Αστυνομίας με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τους αρμόδιους φορείς για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

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Όπως εξήγησε, η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη δικαστική άδεια για τις έρευνες.

«Όπως μας έχει αναφέρει επίσημα ο ΕΟΦ, είναι παράνομα και δεν μπορούν να διακινούνται και φυσικά να χορηγούνται. Δεν έχουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας.

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