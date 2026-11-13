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Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι ο Οδυσσέας Δήμας αντιμετωπίζει κατηγορίες για προμήθεια αναβολικών και κατοχή επιβλαβών φαρμάκων, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι πρόκειται για σκευάσματα που αφορούν προβλήματα υγείας.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε διακίνηση ουσιών και επισημαίνει νομικές αδυναμίες στο κατηγορητήριο, καθώς ο νόμος προϋποθέτει τη χρήση τους σε αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνες.

Δημητρακόπουλος απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ανθρωπιστική προσέγγιση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι οι πράξεις του Οδυσσέα δεν πρέπει να επηρεάζουν την εικόνα του Ολυμπιονίκη αδελφού του.

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Δήλωση για την υπόθεση της σύλληψης του Οδυσσέα Δήμα έκανε από το δικηγορικό του γραφείο στη Ραγκαβή ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Ειλικρινά είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος, συγκινησιακά φορτισμένος με αυτή την υπόθεση. Γιατί με τον Πύρρο Δήμα είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε συγκινηθεί, έχουμε δακρύσει με το άκουσμα του Εθνικού Ύμνου και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του Πύρρου Δήμα. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε, να σεβαστούν το όνομα Πύρρος Δήμας. Διότι το λάθος που έχει κάνει ο αδελφός του ο Οδυσσέας δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή. Έκκληση κάνω λοιπόν να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση σε αυτό το θέμα. Είναι εθνική υποχρέωση όλων μας απέναντι στον Ολυμπιονίκη, στον πολυ-Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα» τόνισε αρχικά ο κ. Δημητρακόπουλος.

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Αναφορικά με την υπόθεση σημείωσε στη συνέχεια:



«Η δίωξη η οποία ασκήθηκε (σ.σ. στον Οδυσσέα Δήμα) αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος, διότι φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία. Η θέση του Οδυσσέα είναι η εξής: ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και κάποια φάρμακα διότι είχε τεράστιο πρόβλημα υγείας ο Οδυσσέας από την περίοδο που έκανε και αυτός αθλητισμό, από την περίοδο που ήταν και αυτός προπονητής, όπου αυτά τα φάρμακα είναι αν θέλετε ο τρόπος για να αντιμετωπίσει τα σωματικά προβλήματα που έχει ο Οδυσσέας ο Δήμας».

Σε εκείνο το σημείο ο ποινικολόγος υπογράμμισε ότι «δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών. Ο Πύρρος ο Δήμας εδώ και δύο χρόνια δεν είναι καν προπονητής. Παράκληση να σεβαστείτε και τον αδελφό του, να σεβαστείτε επαναλαμβάνω και το όνομα Πύρρος Δήμας. Είναι μια υπόθεση η οποία πιστεύω ότι στο τέλος εάν θα φτάσει στα δικαστήρια το κακούργημα δεν πρόκειται να στοιχειοθετηθεί, διότι έχει και μια προϋπόθεση ο νόμος που λέει ότι ακόμα και αν έχεις αναβολικά, αυτά θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί σε αθλητή ο οποίος συμμετέχει σε αγώνες. Κάτι τέτοιο εδώ δεν υπάρχει. Άρα αντικειμενικά το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη έχει ρωγμές νομικές».

Κλείνοντας, απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης και σε όλους τους Έλληνες, «κανένας να μην αμφισβητήσει την ιστορία και το ήθος του αδελφού του Πύρρου, του Δήμα. Και ο δε Οδυσσέας έκανε ένα λάθος, αλλά ένα λάθος που μπορούμε να το δούμε λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει με συμπάθεια. Ανθρώπινη συμπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ»