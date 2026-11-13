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Τον 58χρονο αδελφό πασίγνωστου Ολυμπιονίκη συνέλαβαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, καθώς από την έρευνά τους προέκυψε ότι τουλάχιστον από το 2024 με την ιδιότητά του ως προπονητής της Άρσης Βαρών χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ακόμα και σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

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Για αυτήν την υπόθεση, μάλιστα, είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού και στον 58χρονο κατηγορούμενο προπονητή και στον αθλητή.

Φαίνεται, όμως, ότι ο 58χρονος συνέχιζε να προπονεί αθλητές παρανόμως.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-871- τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

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συσκευή τηλεφώνου και

-15.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

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