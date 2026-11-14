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Ο 58χρονος πρώην προπονητής ζήτησε συγγνώμη από τον αδελφό του, Πύρρο Δήμα, και την οικογένειά του για τη δύσκολη θέση στην οποία τους έφερε.

Αναφορικά με τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του, υποστήριξε ότι είναι κατά κύριο λόγο νόμιμα και προορίζονταν για προσωπική ιατρική χρήση.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή και αναμένεται να απολογηθεί στις 16 Νοεμβρίου για τις κακουργηματικές διώξεις που αντιμετωπίζει σχετικά με την εμπορία αναβολικών.

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Το πρώτο του δημόσιο μήνυμα μέσα από το κρατητήριο έστειλε ο Οδυσσέας Δήμας, αδερφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση ντόπινγκ που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο της άρσης βαρών.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας, σε δήλωσή του στο MEGA, υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες για ντόπινγκ και απευθύνει μια προσωπική συγγνώμη στον ολυμπιονίκη στην άρση βαρών αδερφό του, τονίζοντας ότι τον έφερε σε δύσκολη θέση.

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Με την υπόθεση ντόπινγκ να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και την άρση βαρών στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο Οδυσσέας Δήμας αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του. Από το κρατητήριο δηλώνει συντετριμμένος από όσα ακούγονται για το πρόσωπό του, απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι έδωσε σκόπιμα αναβολικά στον ανήλικο γιο του και ζητά συγγνώμη όχι μόνο από την οικογένειά του, αλλά και από όσους αγαπούν τον Πύρρο Δήμα.

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα»

Η πιο προσωπική στιγμή της δήλωσης του Οδυσσέα Δήμα αφορά τον αδερφό του, Πύρρο Δήμα, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής άρσης βαρών.

Ο 58χρονος αναγνωρίζει ότι η υπόθεση έχει φέρει σε δύσκολη θέση την οικογένειά του και απευθύνει δημόσια συγγνώμη.

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου».

Μάλιστα, η συγγνώμη του δεν περιορίζεται στους οικείους του. «Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τη σύλληψη, με τον ίδιο να επιλέγει να αναφερθεί ιδιαίτερα στον αντίκτυπο που έχει η υπόθεση στον αδερφό του και την οικογένειά του.

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Στο μήνυμά του, ο Οδυσσέας Δήμας υποστηρίζει ότι έχει σταματήσει να προπονεί αθλητές εδώ και δύο χρόνια. Παράλληλα, εκφράζει την έντονη αντίδρασή του για όσα του αποδίδονται σχετικά με τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών.

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου», δηλώνει.

Στη συνέχεια επικαλείται προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), υποστηρίζοντας ότι είχε κριθεί πως χρησιμοποιήθηκε συμπλήρωμα διατροφής χωρίς αναγραφή της αναβολικής ουσίας στη συσκευασία.

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«Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε ΑΜΕΛΕΙΑ», αναφέρει.

Πρόκειται για τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, οι οποίοι δεν προδικάζουν την εξέλιξη της νέας ποινικής υπόθεσης.

Τι απαντά για τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του

Ο Οδυσσέας Δήμας αναφέρεται και στα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του κατά τη διάρκεια των ερευνών.

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Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η συντριπτική πλειονότητά τους είναι νόμιμη, ενώ για τα υπόλοιπα δηλώνει ότι θα αποδείξει πως προορίζονταν για προσωπική ιατρική χρήση.

«Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους», σημειώνει.

Οι εξηγήσεις του αναμένεται να τεθούν υπόψη της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της απολογίας του.

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Σε βάρος του 58χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώην προπονητής κατηγορείται ότι προμήθευε νεαρούς αθλητές με απαγορευμένες ουσίες, με τις αρχές να εξετάζουν και περιπτώσεις που αφορούν ανηλίκους.

Ο Οδυσσέας Δήμας οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Το αίτημά του έγινε δεκτό και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα 16.11.2026.

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Μέχρι τότε, παραμένει αντιμέτωπος με τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Η πρώτη του δήλωση από το κρατητήριο έχει ιδιαίτερο προσωπικό βάρος, καθώς ο ίδιος επέλεξε να απευθυνθεί δημόσια στον αδερφό του, Πύρρο Δήμα, ζητώντας συγγνώμη για τη δύσκολη θέση στην οποία, όπως παραδέχεται, τον έφερε η συμπεριφορά του.