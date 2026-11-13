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Αντιμέτωπος με κακουργηματική και πλημμεληματική κατηγορία βρίσκεται ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Πύρρου Δήμα, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Η εισαγγελική αρχή άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους.

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Η κατηγορία αφορά ουσίες που μπορούν να ενισχύσουν την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τη χρήση τους. Παράλληλα, του αποδίδεται και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

Απαγορευμένη ουσία και σε ανήλικο αθλητή

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

συσκευή τηλεφώνου και

15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.