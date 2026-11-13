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Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας έλαβε από τον Ανακριτή ο Οδυσσέας Δήμας, στον οποίο ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, από τις εισαγγελικές αρχές του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ´επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 58χρονος πρώην προπονητής ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως τα 871 σκευάσματα, τα οποία εντόπισαν κατά τις έρευνές τους τα είχε για προσωπική χρήση, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πηγές ενημέρωσης της HuffPost μεταξύ των κατασχεθέντων υπάρχουν και ιδιόχειρες σημειώσεις, στις οποίες αναγράφονται ονόματα, αναβολικές ουσίες και τιμές, κάτι που δείχνει σε αστυνομικούς και δικαστικούς ότι ο κατηγορούμενος πωλούσε τις απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές.

Μόλις τον περασμένο Μάιο, μάλιστα, ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμισης Ντόπινγκ και το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, επέβαλαν ποινή αποκλεισμού δώδεκα ετών στον προπονητή και δέκα μηνών στον αθλητή, γιο του, καθώς ο ανήλικος σε έλεγχο αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια αγώνα είχε βρεθεί θετικός στην ουσία «οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA.

Η έρευνα των στελεχών της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ξεκίνησε, ύστερα από εντολή του Αθλητικού Εισαγγελέα, στον οποίο είχαν περιέλθει ανώνυμες καταγγελίες για τον Οδυσσέα Δήμα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 58χρονου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν και 17 δελτία αθλητών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον σύλλογο του αδελφού του, Ολυμπιονίκη και Ειδικού Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, Πύρρου Δήμα.