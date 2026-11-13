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Την παραίτησή του από τη θέση του συμβούλου του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, υπέβαλε ο Πύρρος Δήμας, μετά τη δημοσιοποίηση της εμπλοκής του αδελφού του, Οδυσσέα, σε υπόθεση αναβολικών.

Ωστόσο, ο κ. Βρούτσης δεν αποδέχθηκε την παραίτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποδοθεί οικογενειακή ευθύνη στον ίδιο για την υπόθεση. «Τι σχέση έχεις εσύ;» φέρεται να είπε στον Πύρρο Δήμα.

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Ο Ολυμπιονίκης εξακολουθεί, παράλληλα, να κατέχει τη θέση του ειδικού γραμματέα στην Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Ο Πύρρος Δήμας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, έχοντας κατακτήσει στην καριέρα του τρία χρυσά και ένα χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο.

Σημειώσεις με ονόματα, αναβολικές ουσίες και χρήματα εντόπισαν στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα