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Την παραίτησή του από τη θέση του συμβούλου του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, υπέβαλε ο Πύρρος Δήμας, μετά τη δημοσιοποίηση της εμπλοκής του αδελφού του, Οδυσσέα, σε υπόθεση αναβολικών.

Ωστόσο, ο κ. Βρούτσης δεν αποδέχθηκε την παραίτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποδοθεί οικογενειακή ευθύνη στον ίδιο για την υπόθεση. «Τι σχέση έχεις εσύ;» φέρεται να είπε στον Πύρρο Δήμα.

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Ο Ολυμπιονίκης εξακολουθεί, παράλληλα, να κατέχει τη θέση του ειδικού γραμματέα στην Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Ο Πύρρος Δήμας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, έχοντας κατακτήσει στην καριέρα του τρία χρυσά και ένα χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο.