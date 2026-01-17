Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Το αγαπημένο ζευγάρι στάθηκε στην πορεία τους στον αθλητισμό, την πρώτη τους γνωριμία στο αεροδρόμιο και ξεκαρδίστηκαν στα γέλια όταν θυμήθηκαν πως η πρώην αθλήτρια τάισε στο στόμα τον Π. Δήμα, καθώς εκείνος δεν μπορούσε να φτάσει το φαγητό.

«Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας κάλεσαν στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του. Δεν είχα κανονίζει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει: “Έλα στο ταξί μου”. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν είχα άλλη επιλογή επειδή ήμουν μόνη, ήταν ανάγκη να μπω στο ταξί αλλά και τύχη», είπε χαρακτηριστικά η Α. Σκαφίδα.

Το ίδιο βράδυ το ζευγάρι ήταν καλεσμένο σε τραπέζι και ο Π. Δήμας δεν έφτανε το φαγητό με αποτέλεσμα η Αφ. Σκαφίδα να τον ταΐζει στο στόμα. «Το ρεζουμέ ήταν να με ταΐζει στο στόμα», είπε ο Πύρρος για να συνεχίσει η Αφροδίτη: «Δεν έφτανε και αντί να τα βάζω στο πιάτο του, λέω δεν του τα βάζω καλύτερα στο στόμα». «Εγώ έφταιγα», απάντησε ο Πύρρος.

Η ατάκα του φίλου στα μπουζούκια και το φιλί στο στόμα από τον Πύρρο Δήμα

Η Αφροδίτη αποκάλυψε πως το κλικ ανάμεσά τους έγινε στα μπουζούκια και πιο συγκεκριμένα στον Στέλιο Ρόκκο και την Πάολα. Μάλιστα όπως περιέγραψε ο Πύρρος, εκείνο το βράδυ ο Ρόκκος είπε όλα τα ερωτικά του τραγούδια.

«Θα πάμε μου λέει στα μπουζούκια αλλά μην το πεις σε κανέναν γιατί έχουμε κλείσει για 2-3 άτομα», ανέφερε η Αφροδίτη. «Ήμασταν με έναν φίλο μας εκεί παρέα και είπε “πολύ το συμπαθώ αυτό το κορίτσι” και ο Πύρρος απάντησε “εγώ να δεις”. Γύρισε και με φίλησε στο στόμα», συνέχισε η πρώην αθλήτρια.

«Και κάθομαι και σκέφτομαι εκείνη την ώρα: Αφού δεν έφυγε το χέρι μου… Με ξάφνιασε», πρόσθεσε. Η Σκαφίδα είπε ακόμα πως τον Πύρρο τον αγάπησε για όλα όσα έκανε για εκείνη. «Μου άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου, μου κρατούσε τη θέση δίπλα του στο αεροπλάνο, με έπαιρνε τηλέφωνο. Το αισθανόταν, ο Πύρρος ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνα πάντα, ήταν ένας άνθρωπος παλαιάς κοπής».