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Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 102.950.000 ευρώ σε 120.390 δικαιούχους από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Από το ποσό, τα 44,95 εκατ. ευρώ τα πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ και τα 58 εκατ. ευρώ η ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές γίνονται τμηματικά μέσα στην εβδομάδα, ανάλογα με το είδος της παροχής.

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Ποιοι πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ;

Ημερομηνία Παροχή Ποσό Δικαιούχοι Δευτέρα 30/11/2026 Συντάξεις Δεκεμβρίου 2,7 εκατ. € 7.100 Δευτέρα 30/11/2026 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών 4 εκατ. € δεν αναφέρεται 30/11 έως 4/12/2026 Εφάπαξ, μετά την έκδοση αποφάσεων 21,5 εκατ. € 950 Πέμπτη 3/12/2026 Εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ 250.000 € 340 Παρασκευή 4/12/2026 Παροχές σε χρήμα (μητρότητα, ασθένεια, ατύχημα, έξοδα κηδείας) 16,5 εκατ. € 33.000

Οι 7.100 συνταξιούχοι της Δευτέρας είναι όσοι πληρώνονται στις 30 Νοεμβρίου. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι πληρώνονται τις συντάξεις Δεκεμβρίου σε διαφορετικές ημερομηνίες, που έχει ανακοινώσει χωριστά ο e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι πληρώνονται από τη ΔΥΠΑ;

Η ΔΥΠΑ πληρώνει μέσα στην ίδια εβδομάδα 26 εκατ. ευρώ σε 43.000 δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας και άλλων επιδομάτων. Πληρώνει επίσης 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Ακόμη 20 εκατ. ευρώ πηγαίνουν σε 19.000 δικαιούχους των επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Η ανακοίνωση δεν δίνει ξεχωριστή ημέρα για κάθε πληρωμή της ΔΥΠΑ.

Πότε φαίνονται τα χρήματα στον λογαριασμό;

Οι πληρωμές πιστώνονται τις ημέρες που ορίζει η ανακοίνωση. Η ώρα που φαίνονται τα χρήματα στον λογαριασμό εξαρτάται από την τράπεζα του δικαιούχου.

Την ίδια Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, λήγουν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ (εσωτερικό λινκ στο άρθρο 5).