Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00 μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή των ΚΕΠ.

Το ποσό του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο και καταβάλλεται εφάπαξ σε προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι σε εποχιακά επαγγέλματα, όπως ο τουρισμός και η οικοδομή, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους.

Από το βοήθημα εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους, ή όσοι υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο ημερών ασφάλισης εντός του 2025.

Η ΔΥΠΑ πραγματοποιεί τις πληρωμές σταδιακά μετά την έγκριση της κάθε αίτησης, επιτρέποντας την ανάληψη σε μετρητά έως του 50% του συνολικού ποσού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026 λήγουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00, και το ποσό κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ.

Το βοήθημα δίνεται μία φορά τον χρόνο σε εργαζόμενους κλάδων με εποχική δουλειά, όπως ο τουρισμός, ο επισιτισμός, οι οικοδομές, τα δάση και οι καλλιτεχνικές παραγωγές. Δεν είναι γενικό επίδομα ανεργίας. Μάλιστα, όποιος δουλεύει ακόμη μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να κάνει αίτηση.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι πότε γίνεται η αίτηση;

Η αίτηση γίνεται μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00. Μετά από αυτή την ώρα η πλατφόρμα κλείνει.

Η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται στο gov.gr, με κωδικούς Taxisnet, στη διαδρομή Εργασία και ασφάλιση, Ανεργία, Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ. Όποιος δεν μπορεί να την κάνει μόνος του, μπορεί να πάει σε ένα ΚΕΠ μέχρι την ίδια προθεσμία. Δεν χρειάζεται να πάει στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Πόσα χρήματα δικαιούται κάθε κλάδος;

Το ποσό εξαρτάται μόνο από τον κλάδο και όχι από το πόσες ημέρες δούλεψε κάποιος πάνω από το όριο.

Κλάδος Ποσό Τουρισμός και επισιτισμός, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές μηχανημάτων 719 € Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες 1.006,60 € Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί 1.064,12 € Σμυριδεργάτες 1.438 €

Το ανώτατο ποσό των 1.438 ευρώ αφορά μόνο τους σμυριδεργάτες. Οι περισσότεροι δικαιούχοι, που είναι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, παίρνουν 719 ευρώ.

Πόσα ένσημα χρειάζονται;

Για το βοήθημα του 2026 μετράνε κυρίως οι ημέρες ασφάλισης του 2025. Στον τουρισμό και τον επισιτισμό χρειάζονται τουλάχιστον 75 ημέρες μέσα στο 2025, από τις οποίες το πολύ 50 στο διάστημα 1 Οκτωβρίου με 31 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος με πάνω από 75 ένσημα μπορεί να μείνει εκτός, αν τα περισσότερα είναι του τελευταίου τριμήνου.

Για τους οικοδόμους, τους λατόμους και τους ασβεστοποιούς το όριο είναι 95 έως 210 ημέρες στον κλάδο, μαζί με την προσαύξηση 20% και τις ημέρες αδείας. Για τους χειριστές μηχανημάτων το όριο είναι 70 έως 210 ημέρες, και για πολλές καλλιτεχνικές ειδικότητες 50 έως 210.

Advertisement

Ποιοι μένουν εκτός;

Εκτός μένει όποιος θεμελιώνει δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, ακόμη κι αν δεν έκανε αίτηση γι’ αυτό. Η εξαίρεση αφορά όλους εκτός από τους οικοδόμους, που μπορούν να πάρουν και τα δύο αν πληρούν τους όρους.

Δεν δικαιούνται επίσης όσοι είχαν συνολικά πάνω από 240 ημέρες ασφάλισης το 2025, ή περισσότερα ένσημα σε άλλο κλάδο από αυτόν για τον οποίο κάνουν αίτηση.

Πότε πληρώνεται και πώς;

Δεν υπάρχει μία κοινή ημερομηνία πληρωμής. Η ΔΥΠΑ πληρώνει κάθε αίτηση αφού την εγκρίνει, οπότε οι πιστώσεις γίνονται σταδιακά.

Advertisement

Το ποσό μπαίνει σε προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών και όχι σε απλό τραπεζικό λογαριασμό. Από την κάρτα ο δικαιούχος μπορεί να σηκώσει σε μετρητά έως το 50% του ποσού. Το υπόλοιπο ξοδεύεται με αγορές με την κάρτα.