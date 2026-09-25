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Στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2026.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά συνολικά 24 θέσεις εργασίας σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με τις προσλήψεις να αφορούν προσωπικό που θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

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Οι θέσεις αφορούν δομές της ΔΥΠΑ σε Χαϊδάρι, Ίλιον και Λάρισα.

Η νέα κατάταξη των υποψηφίων διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την απόφαση 725/2026.

Οι επικαιροποιημένοι πίνακες της ΣΟΧ 1/2026

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη νέα κατάταξη και να δουν τους ανασυνταγμένους πίνακες που δημοσιοποίησε η ΔΥΠΑ στην επίσημη ιστοσελίδα της.

-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1 2026



-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ