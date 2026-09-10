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Παιδιά και μέλη του προσωπικού μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο μετά την κατανάλωση της τροφής.

Η δημοτική αρχή έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον εμπλεκόμενο υπάλληλο και προχώρησε στη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού.

Παράλληλα, ξεκίνησε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό αυτό περιστατικό.

Η κατάσταση της υγείας όλων των εμπλεκομένων εξελίσσεται ομαλά και έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

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Πανικός προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό στον δήμο Δάφνης Υμηττού όταν σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι.

Το ασύλληπτο περιστατικό εντοπίστηκε μετά από καταγγελίες γονέων, καθώς κάποια από τα παιδιά εκδήλωσαν συμπτώματα και υπήρξε επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων με αποτέλεσμα παιδιά και εργαζόμενοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

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Το λάθος φαίνεται πως έγινε στην ετοιμασία του φαγητού, όταν εργαζόμενος μπέρδεψε το απορρυπαντικό πιάτων με το ξύδι. Οι γονείς ζητούν να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ένα τόσο σοβαρό λάθος που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία ακόμη και τη ζωή παιδιών.

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον εμπλεκόμενο υπάλληλο, ενώ αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και έχουν πάρει εξιτήριο.

Ανακοίνωση του δήμου Δάφνης – Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

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Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

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Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

Την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».εργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».

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