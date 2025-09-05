Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου υποστήριξε ότι «δεν αφήνουμε τους γονείς να αγωνιούν. Προχωρούμε άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια για να στηρίξουμε ακόμη περισσότερες οικογένειες και ακόμη περισσότερα παιδιά».

Με την τροποποιητική ΚΥΑ:

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια ανά κατηγορία σε 2.000 ευρώ για οικογένειες με έως και 5 παιδιά.

Αυξάνονται εισοδηματικά όρια κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, καθώς καταργείται το «ταβάνι» εισοδήματος.

Για πρώτη φορά, το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με 6 παιδιά ανεβαίνει στα 47.000 ευρώ. Προσαυξήθηκε, δηλαδή, κατά 5.000 ευρώ σε σχέση με το μέχρι σήμερα ισχύον εισοδηματικό ταβάνι των 42.000 ευρώ. Έτσι, πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι χθες αποκλείονταν, σήμερα εντάσσονται στο πρόγραμμα και εξασφαλίζουν θέση για τα παιδιά τους.

«Δεν μένουμε στα λόγια, δίνουμε λύσεις άμεσα. Η στήριξη των οικογενειών, ιδίως των μεγαλύτερων, είναι στην καρδιά της πολιτικής μας. Με αυτή την απόφαση ανοίγουμε τον δρόμο ώστε περισσότερα παιδιά να απολαμβάνουν περισσότερες ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής», σημειώνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Πλήθος παιδιών Παλαιό όριο Νέο όριο (Τροποποιητική)

Έως 2 παιδιά €33.000 €35.000

3 παιδιά €36.000 €38.000

4 παιδιά €39.000 €41.000

5 παιδιά €42.000 €44.000

6 παιδιά €42.000 €47.000

7 παιδιά €42.000 €50.000

8 παιδιά €42.000 €53.000

9 παιδιά €42.000 €56.000

10 παιδιά €42.000 €59.000

Πολύτεκνοι (>10) €42.000 +€3.000 ανά παιδί

Παραδείγματα:

Τρίτεκνη οικογένεια: από €36.000 → €38.000.

Οικογένεια με 4 παιδιά: από €39.000 → €41.000.

Οικογένεια με 5 παιδιά: από €42.000 → €44.000.

Οικογένεια με 6 παιδιά: από €42.000 → €47.000.

Οικογένεια με 9 παιδιά: από €42.000 → €56.000.

Οικογένεια με 10 παιδιά: από €42.000 → €59.000.

