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Οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις για την επιλογή τους από την Τρίτη 21 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Η επιλογή των παιδιών στους σταθμούς της ΔΥΠΑ πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια χωρίς την επιβολή οικονομικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες.

Οι δομές αυτές λειτουργούν καθημερινά από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούλιο παρέχοντας οργανωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δημοσίευσε σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, στον ιστότοπό της τους προσωρινούς πίνακες αξιολόγησης και επιλογής για τα βρέφη και τα νήπια που πρόκειται να φιλοξενηθούν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Για κάθε βρεφονηπιακό σταθμό έχουν αναρτηθεί τρεις ξεχωριστοί πίνακες, οι οποίοι αφορούν τους επιλεγμένους, τους αναπληρωματικούς και τους απορριπτέους υποψηφίους. Η φιλοξενία των παιδιών παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ η επιλογή πραγματοποιείται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριών ημερών. Η διαδικασία ξεκινά την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 18:00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 23:55.

Οι ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής kidcare.dypa.gov.gr και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η Δημόσια Πρόσκληση.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Ιουλίου, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 06:45 έως 16:00. Οι δομές απευθύνονται σε βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας εφαρμόζεται οργανωμένο ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο έχει στόχο να συμβάλει στην ομαλή ψυχοσωματική, κοινωνική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Εξαίρεση αποτελεί ο Βρεφικός Σταθμός Ιλίου, ο οποίος θα δεχθεί βρέφη ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση που αφορά την προώθηση και υποστήριξη της ένταξης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και Ατόμων με Αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Υπηρεσία καλεί τους γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Όσοι εξασφαλίσουν voucher μπορούν στη συνέχεια να το καταθέσουν άμεσα σε έναν από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ.