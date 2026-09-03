Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν πρόλαβαν να περάσουν πέντε μέρες από το άρθρο μου που δημοσιεύθηκε στην HuffPost με τον τίτλο «Ο λύκος κι αν εγέρασε και η γαλαζοσκουφίτσα» και ο σουλτανίσκος προχώρησε σε αυτό, φεύ, που είχα προβλέψει. Εξέδωσε ρηματική διακοίνωση και απειλεί την Ελλάδα ότι εάν «δεν συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις» της Άγκυρας θα βρει κακό μπελά.

Και οι υποδείξεις συμποσούνται στην «διαταγή» προς την Αθήνα ότι δεν θα κάνει καμμία κίνηση στο Αιγαίο αν δεν ρωτήσει προηγουμένως τον ίδιο! Και ταυτοχρόνως δηλώνει, δια ζώσης, ότι η Ελλάδα πρέπει αυθωρί και παραχρήμα να αποστρατικοποιήσει τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Ποιός; Αυτός που μας απειλεί διαρκώς με το casus belli αν τυχόν τολμήσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα.

Advertisement

Advertisement

Βλέποντας ο αδίστακτος Ερντογκάν ότι σε κάθε πρόκληση που κάνει, εμείς μιλάμε για «ήρεμα νερά», προχωράει σε νέα προβοκάτσια. Εκμεταλλευόμενος όχι μόνον τη δική μας αβελτηρία, αλλά και την εξωφρενική αφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οποία επετέθη στην Ρωσία όταν η Γερμανία υποστήριξε ότι ο Πούτιν την απειλεί με drones. Μαζί της – ως μέλος – και η Ελλάδα. Και τώρα που ο Ερντογκάν απειλεί απροσχημάτιστα το μέλος Ελλάδα, άκρα του τάφου σιγή από τις Βρυξέλλες. Από τις θαυμάστριες του σουλτανίσκου Ντερ Λάιεν και Κάλας, οι οποίες ξελαριγγιάστηκαν κατά της Μόσχας. Και ούτε μια λέξη κατά της Άγκυρας. Και φυσικά η ίδια σιωπή από σύσσωμη την Εκτελεστική Επιτροπή.

Και η Αθήνα τι κάνει; Περιμένει τον Ερντογκάν να ζητήσει και την Ακρόπολη, αφού ο οθωμανός αγάς πούλησε τις ζωοφόρους του Παρθενώνα στον Βρετανό λαφυραγωγό; Και αφού η ΕΕ βάλει κατά των δικτατόρων που απειλούν τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, γατί δεν ζητάει από το ιερατείο των Βρυξελλών και από την Γερμανία και τους κολλητούς της, να καταχερίσουν τον δικτάτορα Ερντογκάν, αντί να του υποκλίνονται;