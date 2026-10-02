Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κολοκύθα αποτελεί ιδανικό υλικό για αλμυρές συνταγές, καθώς η γλυκιά της γεύση συνδυάζεται αρμονικά με τυριά, λαχανικά και κρέας.

Οι προτεινόμενες συνταγές περιλαμβάνουν ζεστά σάντουιτς, κρεμώδη μακαρονάδα, quesadillas και χορταστική σούπα με tortellini, προσφέροντας ποικίλες επιλογές για γρήγορα γεύματα.

Για την παρασκευή των πιάτων απαιτείται η χρήση καθαρού πουρέ κολοκύθας, αποφεύγοντας τα έτοιμα μείγματα που προορίζονται για γλυκά και περιέχουν επιπλέον μπαχαρικά.

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Το φθινόπωρο έχει τη δική του γεύση και, κάπου ανάμεσα στον πρώτο ζεστό καφέ, τις σούπες και τα γλυκά με κανέλα, η κολοκύθα επιστρέφει στην κουζίνα μας. Και μπορεί να την έχουμε συνηθίσει κυρίως σε πίτες, κέικ και άλλα γλυκά, όμως η ήπια, ελαφρώς γλυκιά γεύση της ταιριάζει εξίσου καλά και σε αλμυρές συνταγές.

Μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα ζεστό σάντουιτς, να τη συνδυάσουμε με λιωμένο τυρί, κοτόπουλο ή αβοκάντο ή να τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση για μια διαφορετική quesadilla.

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Κοτόπουλο, κολοκύθα και αβοκάντο σε ζεστό σάντουιτς

Ένα χορταστικό panini με κοτόπουλο, κολοκύθα, καραμελωμένα κρεμμύδια και αβοκάντο, μέσα σε ψωμί ολικής άλεσης. Το αποτέλεσμα συνδυάζει το γλυκό στοιχείο της κολοκύθας με την κρεμώδη υφή του αβοκάντο και το αλμυρό κοτόπουλο. Σερβίρεται μαζί με μια απλή πράσινη σαλάτα, ώστε να αποτελέσει ένα πλήρες γεύμα.

Σύμφωνα με το Healthline για να το φτιάξουμε, απλώνουμε τον πουρέ κολοκύθας στο ψωμί, προσθέτουμε το κοτόπουλο, τα καραμελωμένα κρεμμύδια και το αβοκάντο και κλείνουμε το σάντουιτς. Το ψήνουμε σε τοστιέρα ή αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να ζεσταθεί καλά και να γίνει τραγανό εξωτερικά.

Κρεμώδης μακαρονάδα με κολοκύθα, παρμεζάνα και λεμόνι

Η Bon Appétit προτείνει μια πολύ απλή εκδοχή για creamy pumpkin pasta, στην οποία ο πουρές κολοκύθας γίνεται η βάση μιας βελούδινης σάλτσας μαζί με κρεμμύδι, σκόρδο, κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα. Λίγο ξύσμα λεμονιού και μπούκοβο στο τέλος δίνουν την απαραίτητη ένταση, ώστε το πιάτο να μην είναι υπερβολικά γλυκό.

Η συνταγή χρειάζεται περίπου 20 λεπτά και είναι ιδανική για εκείνα τα βράδια που θέλουμε κάτι ζεστό και χορταστικό χωρίς να περάσουμε πολλή ώρα στην κουζίνα.

Για να την φτιάξουμε, σοτάρουμε κρεμμύδι, σκόρδο και μπούκοβο, προσθέτουμε τον πουρέ κολοκύθας και την κρέμα και αραιώνουμε με λίγο νερό από τα ζυμαρικά. Ανακατεύουμε με την pasta και τελειώνουμε με παρμεζάνα και ξύσμα λεμονιού.

Grilled cheese σάντουιτς με κολοκύθα, cheddar και φασκόμηλο

Αν υπάρχει ένας συνδυασμός που μας κάνει να θέλουμε να δοκιμάσουμε την κολοκύθα αλμυρή, είναι αυτός. Η Martha Stewart προτείνει ένα διαφορετικό grilled cheese, στο οποίο η κολοκύθα ανακατεύεται με λίγη μουστάρδα Dijon και στη συνέχεια μπαίνει ανάμεσα σε ψωμί μαζί με λευκό cheddar και φρέσκο φασκόμηλο.

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Η κολοκύθα λειτουργεί εδώ περισσότερο σαν ένα κρεμώδες άλειμμα παρά σαν πρωταγωνιστής με έντονη γεύση. Το ψωμί ψήνεται μέχρι να γίνει τραγανό και το τυρί να λιώσει.

Για να το φτιάξουμε ανακατεύουμε τον πουρέ κολοκύθας με την μουστάρδα Dijon, αλάτι και πιπέρι, τον απλώνουμε στο ψωμί και προσθέτουμε cheddar και φασκόμηλο. Κλείνουμε το sandwich και το ψήνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσει και να λιώσει το τυρί.

Quesadilla με κολοκύθα, πιπεριές και καλαμπόκι

Η κολοκύθα μπορεί να βρει θέση και σε μια quesadilla (παραδοσιακό μεξικάνικο πιάτο που αποτελείται από μια τορτίγια γεμισμένη με άφθονο τυρί και άλλα υλικά, η οποία διπλώνεται στη μέση ή τοποθετείται η μία πάνω στην άλλη και ζεσταίνεται στο τηγάνι ή την πλάκα μέχρι να λιώσει το τυρί), δίνοντας μια εντελώς διαφορετική φθινοπωρινή εκδοχή στο γνωστό μεξικανικό snack. Η Healthline συνδυάζει τον πουρέ κολοκύθας με τυρί, καλαμπόκι και πιπεριές, δημιουργώντας μια γέμιση που είναι ταυτόχρονα κρεμώδης, γλυκιά και ελαφρώς πικάντικη.

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Για να το φτιάξουμε απλώνουμε λεπτή στρώση κολοκύθας πάνω στην τορτίγια, προσθέτουμε τυρί, καλαμπόκι και ψιλοκομμένες πιπεριές και σκεπάζουμε με δεύτερη τορτίγια. Ψήνουμε σε τηγάνι μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρουν χρώμα οι τορτίγιες.

Κρεμώδης σούπα με κολοκύθα και tortellini

Και αν θέλουμε κάτι πιο χορταστικό από μια απλή σούπα, η Delish έχει μια εκδοχή με κολοκύθα και tortellini, που μπορεί να σταθεί άνετα ως κυρίως γεύμα. Η βάση συνδυάζει κολοκύθα, σκόρδο και πελτέ ντομάτας με κρέμα γάλακτος, ενώ στο τέλος προστίθενται tortellini, baby σπανάκι και παρμεζάνα.

Το ωραίο με τη συγκεκριμένη συνταγή είναι ότι είναι έτοιμη σε λιγότερο από 30 λεπτά, επομένως ταιριάζει και σε μια καθημερινή φθινοπωρινή βραδιά.

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Για να την φτιάξουμε, σοτάρουμε σκόρδο και πελτέ, προσθέτουμε ζωμό, κολοκύθα και κρέμα και αφήνουμε τη βάση να δέσει. Ρίχνουμε τα tortellini και το σπανάκι προς το τέλος και σερβίρουμε με παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Τι να προσέξουμε πριν ξεκινήσουμε

Αν χρησιμοποιήσουμε έτοιμο πουρέ, καλό είναι να επιλέξουμε σκέτο πουρέ κολοκύθας και όχι pumpkin pie filling, καθώς το δεύτερο είναι γλύκο και συνήθως περιέχει μπαχαρικά.

Τελικά, η κολοκύθα μπορεί να γίνει πολύ περισσότερα από το γλυκό που έχουμε συνηθίσει να φτιάχνουμε μαζί της. Και ίσως το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για να τη δοκιμάσουμε λίγο διαφορετικά.

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Με πληροφορίες από Healthline,Bon Appétit ,Martha Stewart,Delish

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