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Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την οδική ασφάλεια και οι Αρχές αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να περιορίσουν τις παραβάσεις. Στις ΗΠΑ, μια διαφορετική προσέγγιση κερδίζει το ενδιαφέρον, καθώς αντί για πρόστιμα χρησιμοποιεί κάτι που οι περισσότεροι οδηγοί θέλουν να εξοικονομήσουν: τον χρόνο.

Το σύστημα «Stay on Red», που εφαρμόζεται ήδη στην Αλμπουκέρκη, αξιοποιεί αισθητήρες και ραντάρ για να υπολογίζει την ταχύτητα των οχημάτων που πλησιάζουν συγκεκριμένα φανάρια. Όταν εντοπίζει οδηγό που κινείται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, διατηρεί το φανάρι κόκκινο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναγκάζοντάς τον να σταματήσει και να περιμένει.

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Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός που επιταχύνει για να κερδίσει χρόνο καταλήγει να χάνει περισσότερο χρόνο στο επόμενο φανάρι. Αντίθετα, όσοι κινούνται εντός των ορίων μπορούν να συναντούν διαδοχικά πράσινα φανάρια, δημιουργώντας το γνωστό «κύμα πρασίνου» και συνεχίζοντας τη διαδρομή τους με λιγότερες στάσεις.

Το «αντικίνητρο» αντί για το πρόστιμο

Η λογική του συστήματος είναι απλή: αντί να τιμωρεί τον παραβάτη εκ των υστέρων, τον κάνει να αντιλαμβάνεται άμεσα το κόστος της υπερβολικής ταχύτητας. Σύμφωνα με τις Αρχές του Albuquerque, η εφαρμογή του έχει συμβάλει στη μείωση των οδηγών που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, αλλά και των σοβαρών τροχαίων.

Η ίδια τεχνολογία αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά και στο Πόρτλαντ, σε διασταυρώσεις όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα.